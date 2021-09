Por qué los futbolistas se pasan a los nuevos formatos como Twitch

Analizamos con cuatro especialistas los motivos por los que varios futbolistas prefieren utilizar las nuevas plataformas para expresarse públicamente

Hace un tiempo, no muy lejano, los futbolistas estaban obligados a conceder entrevistas, a salir en rueda de prensa o a mandar notas de prensa a los medios de comunicación si querían enviar un mensaje al mundo. No tenían alternativa, no existía otra fórmula para comunicarse con los socios, aficionados o periodistas que no fuera utilizando los medios tradicionales. La prensa era el canal, no había otro. Ahora, la vida ha cambiado. Todo el mundo tiene sus propias redes sociales y los mismos deportistas que antes no tenían otra opción que usar la prensa han pasado a comunicar sus opiniones y estado anímico a través de sus propias pantallas. Existen, además, nuevos formatos audiovisuales donde los periodistas han pasado a un segundo plano plano y en los cuáles los ambientes son más cómodos para el invitado. Aunque haya preguntas duras, se las harán con una sonrisa en la cara y se les permitirá no responder. No habrá problema y todo el mundo quedará contento.

Este nuevo paradigma está teniendo un éxito abrumador. El streamer Ibai Llanos es el gran artífice, con conversaciones interesantísimas con Gerard Piqué, Saúl Ñíguez y el Kun Agüero o incluso compartiendo los primeros minutos en el París Saint-Germain con Leo Messi, una transmisión en directo que reunió a más de 300.000 espectadores en la plataforma Twitch. Además, Piqué compró y cedió a Ibai los derechos de retransmisión del debut de Messi con el PSG, en el que tuvo una audiencia de más de 2 millones de usuarios. Twitch es presente y tiene potencial. De hecho, el mismo Piqué ha decidido entrar de lleno en estos formatos. El central blaugrana ha comprado junto con Ibai un equipo de la primera división de la Liga de Videojuegos Profesional -que se retransmite por Twitch-, participa a menudo en el programa 'La Resistencia' de #0, acudió al espacio humorístico 'La Sotana' y se creó, antes de la lesión, un canal para hablar con sus suscriptores tras los partidos con el Barça. En su único vídeo tuvo una audiencia de 1,4 millones de espectadores.

Pero la pregunta es: ¿por qué algunos deportistas han decidido dejar de lado los medios tradicionales y se han pasado a los nuevos formatos? Abordamos esta cuestión con cuatro especialistas: Sique Rodríguez, jefe de deportes de SER Catalunya y director del programa 'Què t'hi Jugues'; Xavier Ginesta, profesor de periodismo de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; Manel Arroyo, exvicepresidente de márqueting y comunicación del FC Barcelona (2010-2018) y especialista en producto audiovisual en Dorna Sports; y Oriol Riera, exfutbolista profesional de Primera División, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona.

Sique Rodríguez, jefe de deportes de SER Catalunya

¿Por qué la prensa tradicional ha perdido terreno?

"Hay un cierto descrédito de la ciudadanía hacia las instituciones tradicionales en general. Y el periodismo convencional está dentro de esas instituciones. Piqué es irreverente, busca abrir nuevos mercados, negocios y acaba atendiendo a medios convencionales y de nuevos formatos. Atiende a todos".

"Los medios tradicionales y la prensa tenemos que hacer una reflexión. Tengo la sensación de que antes, cuando decías que eras periodista, la reacción era “tú sabes más por lo que callas que por lo que dices”. Ahora, te responden que no tienes ni puta idea. Esto enlaza con otro elemento, el sesgo de confirmación, que significa que solamente te crees lo que confirma tus teorías. Lo que no te gusta lo expulsas y lo desacreditas".

¿En los nuevos formatos también hay periodismo?

"Son compatibles. La entrevista que Ibai le hace a Saúl es periodismo, es una delicia. Tienes al protagonista el mismo día que se cierra el mercado y él se marcha al Chelsea. Y le generas un clima en el que consigues que te explique como ha vivido los últimos días y te diga titulares. Esto es periodismo. En cambio, lo que hace Ibai con Messi en el Parque de los Príncipes no es periodismo. Son dos minutos de pie".

"No creo que haya una manera de hacer periodismo, sino que cambia el canal. Se ha puesto de moda la reflexión de que los jugadores se encuentran a gusto en un programa donde no buscan titulares, pero en los medios tradicionales también ha habido espacios así. Un ejemplo es Jesús Quintero, que dede hace muchos años hace entrevistas con clima. No hay una crisis de periodismo, sino una crisis de medios de comunicación tradicionales".

Xavier Ginesta, profesor de periodismo en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

¿Cómo se afronta la enseñanza del periodismo con el auge de estos nuevos formatos?

"Tenemos que plantearnos que las plataformas digitales están rompiendo los formatos del periodismo tradicional. Y no solo lo están rompiendo, sino que además están poniendo en jaque a determinados formatos".

"Es un momento que ya estamos afrontando, de la misma manera que afrontamos el trasvase de los diarios en papel a diarios digitales. Los medios son concurrentes y complementarios. Como Universidad, tendremos que explicar a los estudiantes que la comunicación deportiva se ha transformado aprovechando el auge de nuevas plataformas. Lo importante es que se apliquen estas transformaciones y entendamos qué competencias digitales deberán asumir los estudiantes para afrontar los nuevos retos".

¿Por qué triunfan estos nuevos formatos?

"El fútbol necesitaba llegar a nuevas audiencias. Así lo decían los informes de LaLiga, que hacían énfasis en el envejecimiento de los aficionados. Había preocupación y había la necesidad de llegar a las nuevas generaciones, que están acostumbradas a consumir producto en formato multipantalla".

"Los futbolistas están viendo que la potencialidad de Twitch les da una capacidad para llegar a unos públicos a los que antes no llegaban. Y además, estas plataformas refuerzan la creación de marcas personales, rompiendo con los relatos institucionales de los clubes y mediatizados de los periodistas".

Manel Arroyo, exvicepresidente del FC Barcelona y especialista en producto audiovisual en Dorna Sports

¿Por qué los deportistas se lanzan a estos nuevos formatos?

"Porque son más cómodos. Yo espero que sigamos siendo necesarios para ellos. Hay compañeros de nuestro oficio que dan argumentos a los deportistas para huir de nosotros, es cierto. Cada vez más se busca el titular impactante y se sacan frases de contexto para conseguir audiencias rápidas. Eso maltrata al deportista y hace que huya de los canales tradicionales y prefiera buscar otras fórmulas".

¿Cree que el periodismo tiene que actuar?

"Tenemos que mirar las cosas que hacemos mal. Tenemos gente que hace mucho daño a la profesión, porque las prácticas no son adecuadas. Esto da argumentos a la gente que busca nuevas maneras de contar cosas. Tenemos que reivindicarnos con fuerza. La manera de llegar al aficionado y al consumidor de buena información es a través del periodismo tradicional y de los buenos periodistas, eso sí, teniendo mucho respeto para el consumidor. Lo que nos tiene que preocupar es qué le contamos al aficionado".

"Hay que ser críticos con nosotros mismos, evolucionar para ser mejores y adaptarnos a las nuevas circunstancias, porque es obvio que la manera de comunicarnos ha cambiado. Pero tenemos que defender nuestra profesión, defender el oficio de periodista, porque es un trabajo muy necesario en una sociedad que tiene que ser crítica".

Oriol Riera, exfutbolista profesional

¿Por qué el deportista prefiere los nuevos formatos en vez de los medios tradicionales?

"Son contextos diferentes. Pueden existir fricciones entre deportistas y periodistas o medios, que vengan del pasado por algún comentario o crítica, que los nuevos formatos todavía no han experimentado. Los deportistas ven que hay ciertos programas o periodistas que pueden estar contaminados. Estos nuevos formatos no tienen esta contaminación y al jugador le puede generar mucha más confianza, aunque no deja de ser engañosa porque sus palabras saldrán de la misma manera en los medios".

"También es falso que los futbolistas hayan dejado de tener relación con la prensa. Si miramos la cantidad de entrevistas a los medios tradicionales, supera de mucho lo que se hace en Twitch. El hecho de ser una plataforma nueva y que hayan participado Piqué o Messi ha generado mucha repercusión, pero en este caso son jugadores individuales que tienen un poder de convocatoria enorme".

Piqué dijo que las zonas mixtas eran aburridas. ¿Lo comparte?

"En una zona mixta, el formato es cordial, demasiado profesional. Allí no sales de los tópicos, de lo que el departamento de comunicación del club determina. Es un lugar donde saldrá poca información. En cambio, en una tertulia como 'La Sotana' salen más cosas, porque son situaciones más relajadas y el futbolista está más distendido. En Twitch, el ambiente es totalmente coloquial, estás en casa, tranquilo, haciendo un café, hablando de lo que te gusta. Todo depende del contexto".

"Piqué es una persona muy inteligente y él determina como, cuando y porqué. Tiene claro que en contextos como 'La Sotana' puede decir lo que le apetece. En la zona mixta todo es más serio porque representas al equipo. Son momentos diferentes".

¿Las redes sociales han facilitado la separación entre deportista y prensa?

"Sin duda. Ahora mismo el jugador puede escoger el formato que quiera, cuando quiera y como quiera. El jugador es libre de poder hacer reflexiones en Twitter o Instagram y llegar a la misma cantidad de gente que un medio tradicional. Los medios han perdido este poder de comunicación sobre el deportista. Las redes sociales son más directas y rápidas".