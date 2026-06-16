¿Por qué Carlo Ancelotti convocó a Neymar Jr.? La prensa brasileña se lo pregunta tras confirmarse la ausencia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain en la fase de grupos.

El técnico italiano, en el cargo desde hace un año, repitió que solo convocaría a jugadores en óptimas condiciones para el debut mundialista.

Tras el decepcionante empate 1-1 ante Marruecos en el debut, La Canarinha jugará ante Haití en Filadelfia la madrugada del sábado y cerrará el grupo frente a Escocia en Miami el 24 de junio. Según el diario español Sport, Neymar Jr. no estará en ninguno de esos tres partidos.

Neymar se lesionó el 17 de mayo, un día antes de que Ancelotti anunciara la lista definitiva, durante un partido de la liga brasileña 2026 en el que el Santos cayó 3-0 ante el Curitiba.

Los informes indican que estará de baja al menos seis semanas por una rotura de segundo grado en el gemelo derecho.

La Confederación Brasileña de Fútbol guarda silencio sobre la lesión: el médico Rodrigo Lasmar ofreció una rueda de prensa sin responder preguntas.

Desde entonces, nadie ha ofrecido detalles y Ancelotti esquiva las preguntas sobre el jugador en sus ruedas de prensa.



El lunes se sometió a su segunda ecografía en Nueva Jersey para evaluar su evolución, y se esperaba que se entrenara con el grupo por primera vez desde su llegada el 27 de mayo, algo que finalmente no ocurrió.

Este martes por fin saltó al campo y completó parte de la sesión; ya tiene el alta médica, pero debe recuperar poco a poco su forma física. Por eso se perderá los dos próximos compromisos de Brasil.

Salvo imprevistos, debutará en la ronda eliminatoria, en los dieciseisavos de final, donde no hay margen de error.

Su regreso a los entrenamientos no ha disipado la tensión que vive el grupo tras el duelo contra Marruecos.

Sport concluye: “Hoy todos en Brasil saben que el papel de Neymar será muy limitado, por no decir inexistente. Su convocatoria para el Mundial es un premio a su carrera, pero ya no es decisivo y no podrá sacar a una Seleção con plantel limitado, decisiones cuestionables y bajo rendimiento de su difícil momento».