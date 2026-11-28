Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Mattia Liberali habla de su pasado, su presente y su futuro.

El mediapunta del Como, nacido en 2007 y exjugador del Milan, declaró a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado con La Gazzetta dello Sport: «¿Mi primera convocatoria con la selección absoluta? Estaba jugando con la PlayStation al FC 27 para probar mi carta. Y ya era hora: en los meses anteriores, entre partidos y viajes, casi nunca había encontrado tiempo. Marqué varios goles con mi personaje, pero no era muy bueno: lo he puesto a evolucionar y está mejorando».

«Vi en el chat del equipo el mensaje que había escrito Caqueret: “¡Grande, Matti!”. Abrí WhatsApp y todos me habían felicitado. Después entré en Instagram y la primera publicación que me apareció fue el vídeo de Mancini diciendo los nombres de los convocados: el mío estaba entre ellos. La primera llamada se la hice a mis padres. Me conocen bien, saben que no soy de los que expresan al 100% lo que sienten. Me dijeron: “¿Pero estás contento o no?”, porque, en efecto, no lo parecía. Tenía muchas ganas, pero soy una persona muy práctica: quería ir allí y vivir la experiencia. Y ya está. Antes de eso no consigo alegrarme demasiado».

«Fue extraño estar en Coverciano. Ya había estado allí con las selecciones inferiores, pero con los mayores es algo completamente distinto. Sientes una responsabilidad diferente. Además, estaban los nuevos compañeros, gente que juega en el Manchester City, el Arsenal y el Inter. Ya conocía a Calafiori y me ayudó. En el campo, Donnarumma; Gatti también es de los que te mantienen muy concentrado. Luego Bonucci y también Bollini, a quien ya había tenido como entrenador».

Anuncios Anuncios

«Mancini no me dijo nada en particular. En lo futbolístico, solo me indicó dos o tres movimientos; por lo demás, me dio la bienvenida y me dijo que estuviera tranquilo».

Related Topics

«¿Qué nos dijimos Cisse y yo? El fútbol es imprevisible, todo sucede en muy poco tiempo: parece que ha pasado una vida, pero en realidad solo ha sido un año. Lo que me hizo mucha gracia fue la rueda de prensa, porque hasta hace nada compartíamos vestuario en el Catanzaro».

«Al principio no fue fácil en la Serie B. Era mi primera experiencia lejos de casa y venía de un entorno como el del Milan: muchos chicos subestiman la diferencia entre un equipo Primavera y la Serie B. El entrenador, el director y el cuerpo técnico me ayudaron mucho. Pasé los primeros meses en el gimnasio ganando músculo; no jugaba. Me decían que estuviera tranquilo, pero fue duro. Después, cuando ves los primeros resultados, entiendes que vas por el buen camino. Siempre depende de ti: del esfuerzo y la dedicación que pongas. He ganado 7 kilos de músculo, pero todavía tengo que ganar más. Noto mucho la diferencia cuando juego, sobre todo en los choques con otros jugadores. Tampoco es que ahora sea culturista, ¿eh?».

Anuncios

«¿Mi traspaso por parte del Milan? Sinceramente, no había entendido los motivos del Milan. En Catanzaro tuve que cuestionarme más a mí mismo y eso me sirvió mucho para mirar en mi interior y conocerme mejor. El verano pasado me sentí honrado por el interés del Milan; incluso había recibido mensajes de la directiva, de personas importantes del club. Pero, junto con mi representante Alessandro Lucci, elegí desde el principio ir al Como para crecer poco a poco: la decisión ya estaba tomada. Y estaba convencido al mil por mil, sin dudas. En estos años he comprendido que las decisiones tienes que tomarlas tú y solo tú. Puedes escuchar consejos, claro, pero la última palabra debe ser tuya».

«Fabregas y yo hablamos, pero no había mucho que decir. Bastaba con ver al equipo y su estilo de juego: creo que encaja bien con mis características. El Como es un club joven, formado por chicos humildes pero ambiciosos, todos con la cabeza bien amueblada. Y eso está haciendo que todos los habitantes de la ciudad se encariñen con el equipo».

Anuncios

«Nico Paz me impresionó por su fuerza física, por su constitución es realmente impresionante. No me lo esperaba. También me impresionaron su actitud ante el trabajo, su humildad y su faceta defensiva».

«Baturina es muy fuerte mentalmente, seguro de sí mismo y arrogante en su justa medida».

Anuncios

«¿A quién elegiría como compañero de equipo para el resto de mi carrera? A Caqueret. Es una máquina de guerra y no para nunca. Le dejo correr a él y yo juego».

«¿Que Maurizio Viscidi, responsable de las selecciones inferiores de Italia, ha dicho que soy el talento más español del fútbol italiano? En lo futbolístico me reconozco en esa descripción, me gusta mucho esa manera de entender el fútbol. Y aquí, en el Como, la forma de jugar es bastante española. Tengo muchísimo que mejorar; me gustaría ser más consciente de mis cualidades futbolísticas».

Anuncios

«¿Una cena con Olise? Le preguntaría cómo consigue mantener la calma en cualquier situación y seguir concentrado pese a estar en el centro de atención, también por su forma de ser».