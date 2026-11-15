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¡Riyad Mahrez, el mejor jugador de la historia de los árabes! Sí, Mahrez, quien condujo al Leicester City al milagro de proclamarse campeón de la Premier League, ganó también la Premier con el Manchester City, se coronó en la Champions League y guio a Argelia al título en la Copa Africana de Naciones 2019, merece estar en el centro del debate cuando hablamos del mejor jugador árabe de la historia.

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Pero un momento, habrá quien te diga que no fue titular de forma permanente en el Manchester City, que no fue la primera estrella del equipo, que sus títulos europeos llegaron rodeado de un grupo de los mejores jugadores del mundo, y quizás añada que hay quien es mejor que él técnicamente.

Bien... ¿Y qué hay de Mohamed Salah?

¡Mohamed Salah, el mejor jugador de la historia árabe!

Protagonista de una trayectoria excepcional con el Liverpool, una de las estrellas más destacadas de la Premier League en la era moderna, campeón de la Liga de Campeones de Europa y de la Premier League, y dueño de récords y premios individuales que resulta difícil ignorar.

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Pero espera... saldrá alguien a decirte: ¿cómo va a ser el mejor jugador árabe de la historia si no ha ganado la Copa Africana de Naciones con la selección de su país? ¿Cómo puedes poner a un jugador que no ha conquistado un título continental con la selección de Egipto por encima de jugadores que levantaron la Copa Africana más de una vez?

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¿Y qué hay de Achraf Hakimi?

¡Achraf Hakimi, el mejor jugador de la historia árabe!

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Una de las estrellas más destacadas en la posición de lateral derecho en el mundo, protagonista de una trayectoria europea excepcional con grandes clubes, campeón de la Liga de Campeones de Europa, y una de las estrellas más destacadas de la selección de Marruecos, que logró una gesta histórica en el Mundial de 2022.

Pero la respuesta también está preparada: "¡Al fin y al cabo es un defensa!". Como si jugar en la posición de la defensa restara valor al jugador, o como si la influencia en el fútbol solo se midiera por el número de goles.

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¡Majed Abdullah, el mejor jugador de la historia árabe!

Leyenda del fútbol saudí, uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol asiático, y protagonista de una trayectoria goleadora excepcional con el Al-Nassr y la selección de Arabia Saudí.

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Pero ¿qué vas a escuchar?: "¿Vamos a volver a la era del blanco y negro? ¿Dónde jugó Majed Abdullah? ¿Y qué logros alcanzó fuera de los terrenos árabes? ¿Y cómo se le puede comparar con jugadores que se enfrentaron a las mejores estrellas del mundo en las grandes ligas europeas?".

¿Y Mohamed Aboutrika?

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El mejor jugador de la historia árabe, según muchos de quienes vivieron su talento y su influencia excepcional con el Al-Ahly y la selección de Egipto, campeón de África en varias ocasiones, y protagonista de logros continentales y mundiales con su club y la selección de su país.

Pero habrá quien diga: "¡Todos sus títulos llegaron en África! ¿Por qué no fichó por un club de Europa? ¿Y por qué no se puso a prueba en las grandes ligas? ¿Y bastan los títulos del Al-Ahly y de la selección de Egipto para competir por el título del mejor a nivel árabe?".

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Y así... ¡el debate no termina!

Si eliges a Hossam Hassan, encontrarás a quien te recuerde que la mayor parte de su trayectoria transcurrió en el fútbol africano y árabe; y si eliges a Rabah Madjer, encontrarás a quien reste importancia a su continuidad en la cima europea. Y si eliges a Badou Zaki, algunos te recordarán la diferencia de época; y si eliges a Sami Al-Jaber, Saeed Al-Owairan, Lakhdar Belloumi, Yasser Al-Qahtani, Ahmed Radhi, Jassem Yaqoub, Tarak Dhiab u otros de los grandes árabes, siempre encontrarás a quien busque un ángulo para desacreditar tu elección.

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Decenas de leyendas de nacionalidades y generaciones distintas, cada una con lo que la distingue y con lo que se puede discutir y criticar.

Pero ¿por qué cada elección se convierte en una batalla?

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El problema no está en la discrepancia sobre la identidad del mejor jugador árabe de la historia, pues ese es un debate natural y entretenido, sino en la manera en que gestionamos esa discrepancia.

A veces parece que algunos aficionados no quieren tanto demostrar que su jugador es el mejor como demostrar que los demás no merecen competir, como si el camino para ensalzar a su candidato solo pasara por derribar al resto de los candidatos.

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Si consideras que Mohamed Salah es el mejor, ¿por qué necesitas restar importancia a Hakimi, a Mahrez o a otros? Y si estás convencido de que Riyad Mahrez supera a todos, ¿por qué su ausencia en algunos partidos se convierte en motivo de burla hacia sus logros? Y si consideras que Majed Abdullah es el más grande, ¿por qué restas valor a las generaciones posteriores?

¿Por qué derribamos las leyendas de los demás para reforzar la nuestra?

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La comparación entre jugadores no significa que uno de ellos deba estar libre de defectos, ni que el candidato que elijas deba poseer todos los logros posibles.

Cada jugador tiene sus circunstancias, su generación, su posición, la naturaleza de las competiciones que disputó y los desafíos a los que se enfrentó.

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Tienes derecho a ver a Salah como el mejor, el argelino tiene derecho a elegir a Mahrez, el marroquí tiene derecho a defender a Hakimi, el saudí tiene derecho a poner a Majed Abdullah en la cima, y el egipcio tiene derecho a aferrarse a Aboutrika o a Hossam Hassan.

Y todos tienen derecho a discrepar, a debatir sobre los números, los títulos y los niveles, e incluso a criticarse mutuamente con argumentos futbolísticos.

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Pero no es normal que cada debate se convierta en un intento de arrebatar a los demás el derecho a enorgullecerse de sus leyendas.

¡Ensalzad a vuestros candidatos en lugar de derribar a los demás!

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Pues Mohamed Salah no necesita restar importancia a Mahrez para ser grande, Mahrez no necesita negar los logros de Salah, Aboutrika no pierde su talento por no haber jugado en Europa, Hakimi no se vuelve menos valioso por jugar en la posición de la defensa, y Majed Abdullah no pierde su lugar porque el fútbol haya cambiado desde su época.

Tenemos una historia árabe rica en estrellas y leyendas, y se supone que deberíamos enorgullecernos todos de ella, no tratarla como una competición para derribarnos los unos a los otros.

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Quizás la pregunta más importante no sea: ¿quién es el mejor jugador árabe de la historia? Sino: ¿por qué algunos no son capaces de celebrar a sus leyendas sin guardar rencor futbolístico hacia las leyendas de los demás?