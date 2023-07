¿Por qué la Selección España y Noruega no juegan por el tercer puesto del Europeo Sub-19 de Malta 2023?

Ambas selecciones han rayado a un gran nivel en el campeonato, pero no podrán enfrentarse por la medalla de bronce.

El Campeonato de Europa Sub-19 de Malta 2023 se cierra este domingo, cuando se vean las caras las selecciones de Portugal y de Italia. Y es que ambos combinados pasaron a la gran final tras deshacerse en semifinales respectivamente de Noruega y de la Selección España.

España alcanzó las semifinales después de terminar como primera clasificada del Grupo B, acabando por encima precisamente de Noruega, de Islandia y de Grecia. Es por ello que La Rojita debió enfrentar en la siguiente instancia a Italia, segunda del Grupo A. La derrota frente a la Azzurra por 2-3 dejó a España sin poder pelear por el título.

Por su parte, Noruega cayó en semifinales ante Portugal por un abultado 5-0 y tampoco optará a quedarse con el premio mayor en Malta.

Sin partido por el tercer puesto

Aunque ahora, y a pesar del gran despliegue de españoles y noruegos en este Europeo, no será posible saber cuál de las dos selecciones se gana en el campo la medalla de bronce en el Campeonato. Y es que la UEFA no contempla que haya partidos por el tercer puesto en sus competiciones, por lo que España y Noruega no podrán enfrentarse por la medalla.