Según varios medios, la FIFA ha prohibido a los árbitros ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor pitar cualquier partido de la selección argentina en el Mundial 2026, por motivos políticos relacionados con la guerra de las Malvinas de 1982.

Según The Athletic, la medida no busca solo garantizar la imparcialidad, sino que refleja la herida abierta entre Argentina y el Reino Unido tras el conflicto por las islas del Atlántico Sur (2 de abril-14 de junio de 1982).

En este Mundial, los partidos de Argentina los dirigieron árbitros de otras nacionalidades, como polacos, egipcios, rumanos, canadienses e incluso franceses, pero el silbato inglés no se ha escuchado cerca de Lionel Messi y sus compañeros, lo que evidencia la influencia política en las designaciones de la FIFA.

Oliver y Taylor, dos de los colegiados británicos más destacados del torneo, han dirigido ya siete encuentros cada uno. Este viernes Oliver seguirá el España-Bélgica, quizá su último partido.

Si Inglaterra vence a Noruega el sábado, ni Oliver ni Taylor podrán pitar las semifinales por la norma de imparcialidad, y tampoco lo harán si Argentina llega a esa ronda.

La raíz de esta prohibición es el histórico enfrentamiento por las Malvinas, que Argentina heredó de España tras su independencia y que Reino Unido ocupa desde 1833. lo que se reflejó en el partido de cuartos de final del Mundial de 1986 en México, donde Diego Maradona marcó el «gol del siglo».

Maradona recordó en su autobiografía: «Jugué contra Inglaterra pensando en las Malvinas», frase que resume la herida política convertida en duelo deportivo.

Se han cruzado cinco veces en Mundiales: Inglaterra ganó tres. (1962, 1966 y 2002), y Argentina dos (1986 y 1998, esta última en penaltis). Si ambas ganan sus cuartos de final, se verán las caras el miércoles en Atlanta.