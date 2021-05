¿Por qué el Kun Agüero se va del Manchester City?

Todo lo que hizo Sergio Agüero por el Manchester City no se paga ni con contrato vitalicio. El argentino puso a los Sky Blues en el mapa de los más ganadores de Inglaterra gracias a los 15 títulos que ganó con la entidad. Con sus goles y actuaciones, el Kun enamoró a toda una ciudad que hoy lo ve como una leyenda del equipo y de la Premier League.

Pero como todo en la vida, hay un principio y un fin. En el caso del delantero, su ciclo con los Citizens llegó a su final en este 2021 luego de 10 años juntos. Como era de esperarse, desde que el jugador dio a conocer la noticia de su salida los rumores aparecieron.

Por ello, para dejar a un lado las especulaciones, en Goal te contamos la verdadera razón por la que el artillero sudamericano decidió dejar al club inglés.

En los medios se leen cualquier cantidad de cosas. Desde una mala relación con Pep Guardiola, hasta las ganas de probar suerte en otro lado luego de darse cuenta de que iba a tomar un papel secundario en el conjunto Citizen.

Es verdad que Sergio ya no es aquel joven que podía correr 90 minutos como si nada. La edad alcanzó al artillero pero su gran capacidad goleadora sigue intacta, además de que el propio Guardiola se encargó de dar a conocer la verdadera razón por la que el Kun se marcha de Manchester.

Tras anotar sus últimos dos goles en la Premier League contra el Everton, Agüero festejó con sus compañeros la obtención del campeonato local, mientras Pep, con lágrimas en los ojos, le dijo adiós a su delantero estrella.

"Quizá voy a revelar un secreto. El Kun está cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón Él se quiere ir porque quiere jugar con el mejor jugador de todos los tiempos: Leo Messi", contó el entrenador español.

Estas declaraciones dejaron sorprendidos a todos, porque además de darse a conocer el nuevo club del argentino, se demostró que la relación entre jugador-entrenador nunca se rompió, sino todo lo contrario.

"Le queremos mucho. Ha sido una persona muy especial para todos nosotros. No podemos reemplazarle. Siempre ha demostrado su calidad aquí", comentó el técnico.

Pep Guardiola says Sergio Aguero is close to agreeing a deal with "the club of my heart".#MOTD pic.twitter.com/4DeDPFVE3H