¿Por qué los jugadores de Cantera en México usan números tan grandes?

Uno de los más grandes misterios del campeonato mexicano tiene una lógica y sencilla explicación.

El futbol mexicano es un ente diferente. La Liga MX contiene historias, anécdotas y situaciones que únicamente ocurren en su campeonato. Por ejemplo, los números en los dorsales es uno de los misterios más grandes y que genera muchas dudas a nivel internacional.

A nivel profesional, algunos nuevos prospectos de cada club utilizan jerseys con números bastante altos que salen de lo común. Una vez consolidados en el primer equipo, estos futbolistas cambian a un dorsal más normal bajo los ojos de la afición.

A continuación, en Goal te contamos un poco más al respecto:

¿POR QUÉ USAN NÚMEROS TAN ALTOS EN LA LIGA MX?

Los jugadores que pertenecen nominalmente a categorías inferiores como Sub 17 o Sub 20 son registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol con un número. Para no asignar uno en dicha división y otro en el primer equipo, los jugadores utilizan aquellos dorsales que no son ocupados en el plantel mayor, los cuales normalmente van del 1 al 23.

Canteranos como Santiago Naveda, el cual está ejemplificado en la imagen superior con el número 198, deben elegir uno y, por iniciar muy jóvenes, normalmente categorías superiores ocupan dos dígitos y por ello buscan uno disponible arriba de las tres cifras.