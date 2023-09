Por qué Jordi Alba anuncia que no volverá a jugar con la Selección España y se retira

El ex jugador del FC Barcelona, de 34 años, pone fin a su carrera como internacional con La Roja.

La Selección España ha anunciado este viernes 1 de septiembre de 2023 que Jordi Alba, actualmente en el Inter Miami, abandona La Roja y no volverá a jugar como internacional.

"Jordi Alba me ganó en la Liga de Naciones. Tenemos muy buena relación y con confianza me dijo que no quería seguir y centrarse en su club. Por supuesto que contábamos con él", dijo Luis de la Fuente en rueda de prensa.

En sus 12 años como internacional, el ex lateral izquierdo del Valencia CF y del FC Barcelona, al que abandonó tras la temporada 2022-23, ha disputado 92 partidos en los que ha marcado 9 goles con España. Ha representado a la Roja en tres Mundiales, tres Eurocopas, los Juegos Olímpicos de Londres y una Copa Confederaciones.

Tal y como ocurre en el Barcelona, se espera que el carril izquierdo de la Selección sea ahora del joven Alejandro Balde, que se ha ganado un lugar importante tanto en Can Barça para Xavi Hernández como en España para Luis de la Fuente.

Así reza el comunicado de la Selección

"El destino le tenía guardado un final perfecto con la camiseta de la Selección: al grito de campeones, campeones. Su última imagen defendiendo el escudo de España, el pasado 18 de junio en el Estadio Feijenoord "De Kuip, ya es historia de nuestro fútbol.

Jordi Alba, portando el brazalete de capitán, levantaba el primer título de la Liga de las Naciones de la UEFA para España, el segundo de su carrera con el equipo de todos para poner un epílogo perfecto a una carrera de leyenda con la Selección española.

El 11 de octubre de 2011 disputó su primer partido con España en Alicante. Con 22 años se asentó en un equipo instalado en la victoria tras conseguir una Eurocopa y un Mundial, y pronto se convirtió en pieza clave para alcanzar un nuevo éxito, la Eurocopa 2012 en la que marcó uno de los cuatro goles que sirvieron para superar a Italia en la final y levantar su primer título con el combinado nacional.

En sus 12 años como internacional ha disputado 92 partidos en los que ha marcado 9 goles. Ha representado a España en tres mundiales, tres eurocopas, los Juegos Olímpicos de Londres y una Copa Confederaciones.

A sus 34 años, Jordi Alba pone el punto final a esta gran carrera como internacional. Desde la Real Federación Española de Fútbol, gratitud eterna por este brillante camino. Gracias, Jordi".