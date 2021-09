La segunda categoría española no contempla que haya jornadas de descanso durante los partidos de selecciones y algunos equipos pierden jugadores.

La Segunda División es una de las competiciones más seguidas de España y que se congrega a algunos de los clubes más históricos del país como el Zaragoza, el Oviedo o el Sporting de Gijón. Es una competición extremadamente larga y reñida ya que cuenta con 22 equipos y 42 jornadas que siempre deparan sorpresas y en el que los descensos y el sueño del ascenso a Primera no se decide hasta el final.

La extensión del torneo no permite demasiadas pausas y es por eso que el torneo no se detiene en casi todo el año y sólo cuenta con dos parones, uno en verano una vez que termina cada temporada y otra vez en navidad, donde habitualmente el fútbol se detiene en Nochebuena y Nochevieja.

Por qué hay partidos de Segunda División en España durante los parones de selecciones

Al contrario de lo que ocurre en Primera División, donde hay 4 jornadas menos y sólo se disputan 38, el campeonato de Segunda no se detiene en los parones de selecciones de septiembre, octubre, noviembre y marzo y algunos equipos pierden a sus jugadores internacionales durante esas jornadas.

La normativa de la RFEF no permite que los equipos que pierden a sus jugadores internacionales puedan tampoco aplazar sus partidos tal y como reza el artículo 39: "No podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente. 2. No se entenderá como causa de fuerza mayor la perdida de la equipación o ropa deportiva para suspender un partido, estando obligado el equipo que la padeciese a celebrar el encuentro con los medios de los que disponga y el local a facilitarle el material necesario dentro de sus posibilidades. En ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales. Sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once".

La solución de cara al futuro para que sí pudiera haber parones pasaría porque la competición pasa porque el campeonato empezase y acabase antes como ocurre en Inglaterra con la Championship, que da comienzo en julio y sí se puede permitir parar entre semana aunque incuyendo también más jornadas entre semana que en Segunda.