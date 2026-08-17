Por desgracia, hasta ahora no existe ninguna explicación oficial ni declaración al respecto. Sería sumamente interesante saber por qué la Juventus de Turín está tratando así a su mediocentro defensivo Arthur Melo, como lo ha hecho recientemente.

En 2020, la Vecchia Signora transfirió con orgullo 80,6 millones de euros al FC Barcelona para llevarse al brasileño. Solo cuatro jugadores costaron más a la Juve en la dilatada historia del club. Incluso en el Barça, Melo sigue siendo hasta hoy la segunda salida más cara de la historia, solo por detrás de Neymar.

Un breve recordatorio: Melo llegó entonces a Turín, mientras Miralem Pjanic se marchaba al mismo tiempo al conjunto catalán. Para ambos clubes, aquello fue un acuerdo para maquillar sus informes de cierre anual con altos ingresos en el ejercicio fiscal. Más tarde incluso quedó bajo la lupa de la policía financiera, pero la Justicia italiana no encontró finalmente pruebas de irregularidades.

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Arthur Melo no juega desde hace más de cuatro años con la Juventus de Turín

A estas alturas, la situación es que Melo no juega con la Juventus desde hace más de cuatro años. Su última aparición fue en la final de la Coppa Italia del 11 de mayo de 2022 (2-4 en la prórroga), cuando entró en el minuto 84. Los italianos ya lo han cedido en cuatro ocasiones y han prorrogado su contrato varias veces a lo largo de los años para reducir al máximo los costes de amortización en el balance y hacerlo así más atractivo en el mercado de fichajes.

Ahora, Melo, ya de 30 años, con contrato hasta 2027 y un salario neto anual de cinco millones de euros, según se informa, vuelve a estar sobre la mesa. Y de nuevo ambas partes intentan encontrar una solución definitiva para separarse. Que lo consigan, a dos semanas del cierre del mercado de fichajes, es más que dudoso.

Recientemente, varios medios internacionales informaron de forma coincidente de que Melo ocupa el primer lugar en la lista de deseos del nuevo entrenador del Besiktas, Vincenzo Italiano. Ambos ya trabajaron juntos en la temporada 2023/24 en la Fiorentina.

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La Juventus de Turín ya cedió a Arthur Melo a cuatro clubes

La Fiorentina fue el segundo destino de Melo a préstamo. Antes, jugó durante un año en el FC Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp, aunque, sobre todo por culpa de las lesiones, solo disputó 13 minutos en un único partido. Después de Florencia se fue al Girona, y más recientemente jugó en su club de juventud, Gremio Porto Alegre. Allí se formó entre 2010 y 2018, antes de que el Barcelona lo fichara por 31 millones de euros.

El problema de la Juve: ninguno de los cuatro clubes optó por ejecutar la opción de compra por el centrocampista. Lo último con Gremio parecía ya encarrilado. Melo quería seguir allí a toda costa, como explicó a mediados de marzo al mayor portal deportivo de Brasil Ge Globo: "Si la Juventus está dispuesta a negociar, naturalmente todo el mundo sabe que quiero quedarme. Ya lo he dicho varias veces: es mi casa".

Los turineses, desde luego, estaban dispuestos a negociar, pero una vez más no se alcanzó un acuerdo. Gremio comunicó de forma inequívoca que, pese al interés "de ambas partes en continuar la colaboración", no se encontró un punto de encuentro financiero. Según los rumores, la Juve habría pedido entre ocho y diez millones de euros.

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Arthur Melo en el FC Barcelona: elogios de Lionel Messi

Es difícil entender por qué la Vecchia Signora prefirió dejar caer la operación. Al fin y al cabo, sacar a Melo de los libros y de la plantilla es desde hace años el objetivo. En cambio, sigue manteniendo en el equipo al prototipo de fichaje fallido por una diferencia de unos pocos millones, a pesar de que allí ya no tiene ninguna perspectiva y de que el propio club ya invirtió cerca de 140 millones este verano en nuevos fichajes.

Para el internacional en 22 ocasiones, que jugó por última vez con la Seleçao a finales de marzo de 2022, esto supone por ahora otro punto bajo en su carrera. Y eso que en Europa había comenzado de una manera muy prometedora.

Xavi, en su día cerebro del Barça, declaró tras el final de su carrera que Melo le recordaba a sí mismo. También Lionel Messi lo había elogiado. De hecho, Melo mostró al principio un gran nivel en España. Sin embargo, esas actuaciones fueron cada vez menos frecuentes. Las lesiones se acumularon al igual que los rumores sobre una vida privada poco profesional. En particular, no parecía reacio a las fiestas organizadas por Neymar.

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Arthur Melo estuvo mucho tiempo lesionado en el FC Liverpool

Aun así, Melo no quería abandonar al Barça cuando se produjo el cuestionable intercambio con Pjanic. En Turín apenas logró asentarse y, también por culpa de numerosas molestias, estuvo a kilómetros de ser un habitual en el once.

Dos años después, cuando Melo tenía 26 años, el Liverpool reaccionó a las bajas de Thiago y Alex Oxlade-Chamberlain y lo incorporó poco antes del cierre del mercado por una cuota de cesión de 4,5 millones de euros, pese a su falta de forma. La opción de compra era de 37,5 millones. Poco después sufrió una lesión en el muslo, con posterior operación incluida. Melo estuvo de baja casi cinco meses.

Tras su regreso, estaba lleno de ganas. "Estoy deseando mostrar esta nueva versión de Arthur", dijo en mayo de 2023 en una entrevista con GOAL. "Tengo ganas de ver qué trae el futuro. Esta temporada he sufrido, he tenido algunos momentos difíciles, pero eso me ha dado las herramientas para la próxima temporada".

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Arthur Melo: sólido en Florencia, solo 150 días en el Girona

Ese futuro lo llevó a Florencia y allí, en efecto, las cosas fueron claramente mejor. Melo por fin se mantuvo estable y sumó 48 partidos (32 como titular). Aun así, la Viola dejó pasar la posibilidad de comprarlo por 20 millones.

Después volvió a ir cuesta abajo. La Juve no encontró comprador para Melo en el mercado de verano y, tras meses sin jugar, el Girona se lanzó a por él en invierno. Melo permaneció 150 días y disputó 15 partidos, dos tercios de ellos como titular.

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¿Qué planea la Juventus de Turín con Arthur Melo?

Más recientemente, en Gremio, volvió a rendir con regularidad. En 17 de 23 partidos, Melo formó parte del once inicial y en varias ocasiones llevó el brazalete de capitán. Gremio ganó el campeonato estatal de Rio Grande do Sul. No pocos incluso pidieron su convocatoria para el Mundial con la selección con la que ganó la Copa América en 2019.

En definitiva, la trayectoria de Melo hace tiempo que se lee como un malentendido épico hecho de altas expectativas, mucha mala suerte con las lesiones y táctica contable. Sobre todo queda la pregunta de qué quiere conseguir realmente todavía la Juventus con él. El capítulo se ha convertido en un ejemplo paradigmático de una planificación fallida de la plantilla y de las finanzas. Que la Juve aun así prefiera seguir teniéndolo en la masa salarial antes que hacer concesiones económicas remata el asunto.

Arthur Melo: resumen de su carrera profesional