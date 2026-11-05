Kevin De Bruyne y Lorenzo Lucca, dupla del Nápoles, intercambiaron palabras duras durante la abultada derrota del conjunto italiano ante el Oporto (4-1) la tarde de ayer miércoles en la Liga de Campeones de Europa, mientras que el delantero italiano le dirigió un insulto al veterano belga.

Kevin De Bruyne está considerado una de las leyendas del Manchester City durante una década, pero ha atravesado una etapa irregular con el Nápoles desde que se incorporó en 2025. Volvió a ser titular el miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa ante el Oporto, pero el creador de juego belga estuvo completamente desaparecido, e incluso se llegó al punto de protagonizar un rifirrafe verbal con uno de sus compañeros al final del partido.

Tras fallar una ocasión, el centrocampista ofensivo de 35 años expresó su frustración y su enfado dirigiendo palabras hirientes a Lorenzo Lucca.

Pero el delantero italiano no pareció dispuesto a dar marcha atrás, y respondió: "¿Por qué hablas?", antes de gritar una y otra vez: "Vete de mi vista", según informaron varios medios de comunicación italianos, entre ellos el diario "La Gazzetta dello Sport".

Después de entrar como suplente minutos antes, tras el segundo gol del Oporto marcado por Francesco Farioli, a Lorenzo Lucca no le gustaron las declaraciones de su compañero belga, y aunque pareció que el asunto quedó ahí, según el vídeo difundido en las redes sociales, el diario italiano informó de que otros jugadores del Nápoles intervinieron para zanjar la disputa y calmar la situación.

El Nápoles sufre en el inicio de su andadura europea, pues, mientras que su victoria ante el Bodø/Glimt (4-3) pareció un arranque sólido para su trayectoria en la Liga de Campeones de Europa, esta última derrota en Oporto representa un gran revés, ya que, tras cuatro jornadas, el equipo de Massimiliano Allegri ocupa el decepcionante vigesimoséptimo puesto en la clasificación, con 3 puntos fruto de una victoria y tres derrotas.