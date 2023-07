¿Por qué Gavi no juega con la Selección España el Europeo Sub-19 de Malta 2023?

El sevillano, por edad, podría haber estado en Malta con la selección

La Selección España Sub-19 busca conquistar el Europeo de la categoría. La selección parte entre las favoritas. Hay mucho talento en el grupo que va a luchar por el triunfo en Malta. Y aún se queda fuera un jugador que, por edad, podría estar con la rojita. Si, hablamos de Gavi.

¿Por qué Gavi no juega con la Selección España el Europeo Sub-19 de Malta?

Por edad, Gavi podría estar con nuestros sub-19. El barcelonista, nacido en Los Palacios, el 5 de agosto de 2004 tiene apenas 18 años y si alguien se pregunta el motivo por el que no está en Malta, la respuesta es clara: Siempre ha ido adelantado a su tiempo, también para llegar a la selección absoluta. El sevillano es titular indiscutible en el equipo de Luis de la Fuente y ya lo fue con 17 años a las órdenes de Luis Enrique.

No es habitual que un futbolista con una plaza fija en la absoluta baje a jugar a categorías inferiores. De haberlo hecho, Gavi habría estado, en todo caso, con la sub-21, pero el calendario no ha permitido ni que esa posibilidad se plantease. Tras terminar la Liga, Gavi se marchó con la selección de De la Fuente a la final four de la UEFA Nations League dónde logró el título y con la satisfacción del deber cumplido, lo que le correspondía eran unas merecidas vacaciones que todavía apura antes de comenzar la pretemporada con el primer equipo del F.C. Barcelona.