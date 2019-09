Por qué Florentino no fichó a Pogba y Neymar y qué le exige a Zidane

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se reunió con varios socios antes de la Asamblea para repasar y explicar algunas cuestiones candentes.

Florentino Pérez se reunió con varios socios compromisarios como viene siendo habitual en las últimas temporadas antes de la Asamblea que celebrará el este próximo domingo 15 de septiembre.

Tras la reunión llegaron las filtraciones a la prensa por parte de varios de esos socios que estuvieron escuchando las explicaciones del presidente, entre ellas, los fichajes frustrados de Neymar, Pogba o Bruno Fernandes.

Del brasileño afirmó, según explica Marca, que se trata de un caso más mediático que de opciones reales. Si bien otros medios como OK diario afirma que el mandamás blanco no descarta su incorporación la temporada que viene al afirmar que al igual que en el tema de Bruno Fernandes, el jugador que estuvo a punto de llegar en el cierre del mercado como adelantó Goal, es un tema que se vio desde la distancia, lo que no significa que vayan a por ellos el año próximo.

Sobre Pogba, el nombre que pidió Zidane para reforzar su centro del campo, Florentino explicó que “nada se puede hacer cuando un club no quiere vender”.

Exigencia a Zidane

Florentino recordó que nunca han hecho tanta inversión (300 millones en seis futbolistas) entre ellos el mejor jugador de Europa (Hazard, galardonado como mejor jugador de la ), lo que unido a una plantilla muy buena y campeona hace que deban volver a triunfar tras su último año en blanco.

Por ello pide al técnico francés recuperar la competitividad del equipo para repetir los éxitos del pasado.