Por qué festejó Chicharito así

El delantero mexicano fue el héroe de West Ham al marcar un doblete contra Huddersfield.

La remontada de tuvo un protagonista especial: Javier Hernández. El delantero mexicano, que vino desde el banquillo tras el descanso, se hizo presente en el final del partido para marcar un doblete que hizo posible el triunfo de los Hammers contra Town, por la fecha 31 de la Premier League.

Los dos goles fueron una muestra de la contundencia y el oportunismo de Chicharito en el área contraria, pero lo más llamativo fue la forma en la que los festejó. El delantero del cuadro londinense alzó una pierna, luego la otra y finalizó con un golpe en el pecho, mientras la euforia se apoderaba del Olímpico de Londres.

¿POR QUÉ FESTEJÓ CHICHARITO ASÍ?

Aunque no tiene un motivo en particular, esta celebración no es nueva e incluso se le ha visto muchas veces a LeBron James desde su etapa en los Cleveland Cavaliers, en la NBA. También hay otros futbolistas que la han replicado, como es el caso de Santi Mina, delantero del .

【Artículos relacionados】