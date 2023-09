El conjunto castellonense ya busca reemplazo para el ex preparador del FC Barcelona; suena Julen Lopetegui.

El Villarreal CF ha destituido este martes 5 de septiembre a Quique Setién. El director de fútbol del club, Miguel Ángel Tena, asume el cargo de maners temporal, pero Julen Lopetegui aparece como uno de los candidatos al banquillo del Submarino Amarillo.

Por qué el Villarreal destituye a Quique Setién como entrenador y quién sería su sustituto

El Villarreal solamente sumó tres de los 12 puntos posibles en LaLiga 2023-24, razón principal por la que Setién acaba abandonando el Estadio de La Cerámica. Los malos resultados en este inicio de curso condenan al también ex técnico del Betis, cuyo equipo sólo había sido capaz de ganar al Mallorca en la segunda jornada. En la primera cayó justamente ante el Betis, en la tercera ante el Barcelona y en la cuarta ante el Cádiz.

Según ha informado el diario "AS", Julen Lopetegui aparece como uno de los candidatos al banquillo del Submarino, aunque no es la única opción que baraja la directiva. Cabe recordar que el ex entrenador del Real Madrid, Sevilla y ex seleccionador de España está sin trabajo desde su salida del Wolves a pocos días de empezar la temporada en la Premier League.