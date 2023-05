El gol del Manchester City llegó con polémica; ¿por qué el VAR no pudo intervenir?; las protestas del Real Madrid.

El Manchester City se lleva un empate del Santiago Bernabéu. Justo cuando peor la estaba pasando el equipo de Pep Guardiola ante el Real Madrid, Kevin De Bruyne sacó un 'cañonazo' que sirvió para que los británicos alcanzaran la igualdad en la capital española. Sin embargo, la acción acabó con el cuadro blanco protestando al árbitro. ¿Por qué?

¿Por qué el VAR no revisó en el gol de De Bruyne si el balón había salido del campo de juego?

Lo que el Real Madrid protestaba era que el balón había salido de los límites del campo de juego sobre la banda derecha del ataque del Manchester City. De hecho, beIN Sports ha confirmado tras el partido, con tecnología 3D, que la pelota había salido por completo fuera del terreno de juego antes del gol de De Bruyne. "Un metro ha salido", llegó a leerse en boca de Lucas Vázquez, que estaba en el banquillo y vio la situación con claridad.

Sin embargo, no es una acción en la que el VAR pudiera intervenir, pues el Real Madrid acabó recuperando el cuero tras esa acción, con el Manchester City iniciando la jugada del gol tras una pérdida de Eduardo Camavinga en el centro del campo.

Es decir, aunque el balón hubiera salido de los límites del campo de juego, el VAR no puede revisar la acción del gol porque la jugada del tanto de De Bruyne comenzó con la pérdida del cuadro merengue.

Ancelotti, enfadado con su amarilla

Carlo Ancelotti se enfadó durante el partido con esa jugada. El técnico italiano protestó esa acción y vio la cartulina amarilla. Por ello, al finalizar el encuentro realizó las siguientes declaraciones en los micrófonos de "Movistar": "El árbitro no estuvo atento, me sacó una tarjeta y le dije que se la tiene que sacar a los del campo, no a los de fuera".