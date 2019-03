¿Por qué el VAR no anuló el tercer gol del Ajax contra el Real Madrid por fuera de banda?

La UEFA ha emitido una nota oficial explicando la decisión de los colegiados en la jugada polémica.

El Ajax completó una de las sorpresas de los últimos años en el fútbol mundial después de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid y pasar la eliminatoria ganando 1-4 en el Santiago Bernabéu.

Aunque la polémica llegó en el tercer gol del conjunto holandés, que pudo llegar tras una jugada en la que el balón pudo salir por línea de banda. Las imágenes no terminaron de ser claras, pero el colegiado, después de parar alrededor de cuatro minutos el partido para consultar el VAR, decidió dar por válido el gol.

Días después, la UEFA ha emitido una nota oficial para explicar la decisión de los árbitros en la acción: "No hubo pruebas concluyentes de que la pelota hubiera salido completamente fuera del campo desde todos los ángulos de vídeo e imágenes que fueron analizadas cuidadosamente por el VAR. El árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, había declarado que toda la pelota no había cruzado completamente la línea de banda. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En consecuencia, el árbitro tenía razón al no intervenir y dar validez al gol" .