El equipo de Nervión ha tenido que cambiar sus indumentarias habituales del curso y mezclar la primera y la tercera por mandato de la UEFA.

El Sevilla se mide este jueves al PSV en la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. El conjunto de Nervión busca hacer bueno el 3-0 de la ida para pasar a octavos pero competirá en Eindhoven con una indumentaria peculiar con camiseta negra, pantalón blanco y medias negras.

Por qué el Sevilla juega con camiseta negra y pantalón blanco contra el PSV Eindovhen en la UEFA Europa League 2023

Las camisetas que usa cada equipo en los partidos son determinadas por la UEFA en una reunión previa con ambos clubes y se centra especialmente en evitar confusiones a los árbitros y también a los espectadores en televisión para que se distigan los colores de ambos equipos evitando que se repitan colores ni en camisetas, ni en pantalón ni medias.

El propio Sevilla ha explicado en su web oficial la decisión: "no podrá utilizar al completo ninguna de sus tres indumentarias de la presente temporada. Y es que el PSV viste, en su uniforme de local, de blanco, rojo y negro, justo los tres tonos principales de cada una de las equipaciones sevillistas del presente ejercicio. De esta forma, no ha quedado más remedio que mezclar dos de ellas, dando como resultado una combinación no demasiado vista en el conjunto nervionense".

"El equipo de Sampaoli vestirá con camiseta negra -la de la tercera equipación-, mientras que el calzón blanco y las medias negras corresponden a la primera indumentaria. Lo más parecido en el pasado más reciente fue la combinación usada en los dieciseisavos de la Copa del Rey 2015/16 en Las Gaunas, ante un Logroñés que viste muy parecido al PSV", añade el cub de Nervión.