El Bernabéu no volverá a decidir la eliminatoria contra los Blues, tal y como sucedió hace un año; ahora, la revancha se disputa en Londres.

Todavía está en la memoria del madridismo aquella remontada de cuartos de final de la Champions League 2021-22 en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid parecía estar 'KO' contra el Chelsea y acabó remontando para delirio del Coliseo Blanco. Aunque el entonces equipo de Thomas Tuchel terminó ganando 2-3, los de Carlo Ancelotti pasaron a semifinales.

Un año después, la historia no podrá repetirse. Al menos no en el mismo escenario, porque la casa del equipo español no acogerá el duelo de vuelta de los cuartos de final, sino el de ida.

¿Por qué el Real Madrid juega en Stamford Bridge y en condición de visitante la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea?

El Madrid recibe al conjunto británico el miércoles 12 de abril en la capital de España, pero define la eliminatoria jugando en Londres, específicamente en el estadio Stamford Bridge, el próximo martes 18.

Esto se debe a que la bola del Real Madrid salió antes que la del Chelsea en el sorteo de cuartos de final de la Champions League, realizado el pasado 17 de marzo.

Del mismo modo, en ese sorteo quedó confirmado que los 14 veces campeones de Europa también definirían fuera de casa una hipotética eliminatoria de semifinales contra el Manchester City o el Bayern.