¿Por qué el padre de Lamine Yamal no acompañó a su hijo en el Mundial?

La ausencia de Munir Nasraoui, padre de la estrella de la selección española Lamine Yamal, en el Mundial 2026 despertó curiosidad, pues el resto de la familia había viajado para apoyarlo.

Las especulaciones sobre su ausencia llevaron al diario «Marca» a revelar detalles sobre su salud.

Según «El Español», que cita a un amigo de Munir Nasraoui —propietario de un hotel en Mataró—, el padre no viajó a Estados Unidos porque padece epilepsia.

La fuente explicó que Nasraoui admitió: «No sé si podré ir, ya que padezco epilepsia».

Además, la fuente añadió que el padre está dispuesto a «sacrificar todo mi dinero para progresar».

Los viajes de larga distancia no se recomiendan en algunos casos de epilepsia, lo que explica su ausencia, sobre todo considerando las muchas horas de vuelo entre España y Estados Unidos y los frecuentes desplazamientos que exigía el calendario de la selección.

Durante el Mundial, la selección española jugó en Atlanta, Guadalajara, Dallas y Los Ángeles, lo que habría exigido más desplazamientos.

Aun así, Lamine contó con el respaldo de su madre, Sheila Ibáñez, y de su hermano Ken, cuyo entusiasmo conquistó a la afición española. También lo acompañaron varios amigos y su pareja, Inés García, una de sus mayores apoyos durante el torneo.