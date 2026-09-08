El Inter de Milán apareció con una imagen inusual durante su enfrentamiento ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, después de que el conjunto italiano disputara el partido con una camiseta sin el logotipo de su patrocinador principal, que suele aparecer en el pecho de los jugadores.

Según informó el diario español "Marca", no se trata de una decisión técnica ni de una medida impuesta por el Real Madrid o la UEFA, sino que está relacionado con las leyes españolas sobre la publicidad de las empresas de apuestas, al disputarse el encuentro en el estadio "Santiago Bernabéu".

La camiseta habitual del Inter lleva el logotipo de una empresa del sector de los juegos y las apuestas deportivas, lo que impone restricciones a la aparición de su marca durante la celebración de partidos en España.

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En consecuencia, el club italiano se vio obligado a retirar temporalmente el logotipo del patrocinador de las camisetas de sus jugadores durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, en cumplimiento de la normativa vigente en el país anfitrión.

Esta medida no representa una prohibición permanente de la aparición del patrocinador en la camiseta del Inter, ya que se limita a los partidos y torneos que se celebran en países cuya legislación impone restricciones similares a la publicidad de las empresas de apuestas.

El Inter de Milán perdió el partido ante el Real Madrid por 1-2 la noche de este martes, en la jornada inaugural de la fase de liga de la Liga de Campeones.

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