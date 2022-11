¿Por qué el himno de la Selección argentina se corta antes de tiempo en el Mundial Qatar 2022?

La Albiceleste tiene un reconocible estilo para cantar su himno en las previas de cada encuentro.

La Copa del Mundo es el evento deportivo que reune a los países más futboleros para un evento repleto de emociones. Previo a cada duelo entre los combinados nacionales, los equipos se presentan con sus símbolos patrios: la bandera y el himno.

No obstante, por disposición de la FIFA, la composición musical tiene una duración límite de noventa segundos. De este modo, las selecciones deben elegir qué lapso utilizar.

En el caso de Argentina, decidió utilizar solo el último minuto de los 3:34 que dura integramente el himno escrito por Alejandro Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera. Comienza con un coro musical (acompañado desde el público con un "oh, oh, oh") y sigue con: "Sean eternos los laureles / que supimos conseguir: (bis)/ Coronados de gloria vivamos,¡o juremos con gloria morir! (tris)".

Suena el Himno Nacional Argentino en Lusail. Argentina se mide ante Arabia Saudita en la apertura del Grupo C de #Qatar2022



Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkuaLFH#SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/YmKHecDxYY — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

El Himno Nacional Argentino completo:

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:

¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas;

ved en trono a la noble igualdad.

¡Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡al gran pueblo argentino, salud! (bis)

Y los libres del mundo responden:

¡al gran pueblo argentino, salud!

Y los libres del mundo responden:¡al gran pueblo argentino, salud!

Coro

Sean eternos los laurelesque supimos conseguir: (bis)

Coronados de gloria vivamos,

¡o juremos con gloria morir! (tris).