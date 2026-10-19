Mientras los jugadores de la Premier League recurrieron a arrodillarse para combatir el racismo, el delantero del Leeds United, el inglés Dominic Calvert-Lewin, permaneció de pie en el partido de ayer domingo contra el Manchester United, que terminó con empate (1-1).

Desde la pandemia de la COVID-19, la asociación de la Premier League instauró un ritual antes del inicio de los partidos: al pitido final del árbitro, cada jugador se arrodilla en protesta contra el racismo.

Este gesto fue disminuyendo gradualmente en los últimos meses, pero reapareció esta semana en el marco de la campaña «No al racismo», según informó la cadena francesa «RMC Sport».

Según su entrenador, Daniel Farke, la decisión de Dominic nace del «respeto», y añadió en una rueda de prensa: «Dom dice: "No permitiré que nadie me controle. Yo muestro mi respeto defendiéndome a mí mismo". Cada persona es diferente y muestra su respeto hacia esta campaña a su propia manera. Sin duda es una buena campaña y una causa noble que el mundo del fútbol y del deporte en general apoya en situaciones como estas, porque el vestuario es un magnífico ejemplo de cómo todos convivimos juntos».

No es la primera vez que el delantero del Leeds toma esta decisión, pues también permaneció de pie durante el partido ante el Burnley al final de la temporada pasada.

Asimismo, Ainsley Maitland-Niles (Everton), Issa Diop (Ipswich Town), Marc Guéhi (Manchester City) y Ryan y Tyler Adams (Bournemouth) optaron por no arrodillarse durante los partidos de esta semana.

Este movimiento comenzó en 2020 tras la muerte de George Floyd después de su detención por parte de la policía estadounidense, lo que encendió la chispa del movimiento «Black Lives Matter».

Como consecuencia, este poderoso gesto se aplicó antes de cada partido en Inglaterra, si bien esta práctica se detuvo en 2022; no obstante, para reafirmar la postura, se acordó arrodillarse dos veces por temporada.







