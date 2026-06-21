Ousmane Dembélé ha generado polémica en Francia por su bajo rendimiento con la selección en el Mundial 2026, muy distinto al que muestra con el París Saint-Germain.

Dembélé llevó al París Saint-Germain a ganar la Liga de Campeones dos veces seguidas y obtuvo el Balón de Oro el año pasado.

En el debut ante Senegal, Dembélé no brilló y fue reemplazado en el 80’, mientras Kylian Mbappé anotaba dos goles para la victoria (3-1) de los “Gallos”.

En la víspera del duelo contra Irak, Lucas Digne, lateral izquierdo de Francia y del Aston Villa, declaró en rueda de prensa:«Para mí, su nivel es el mismo».

Y añadió, según recoge la web «Foot Mercato»: «El nivel del jugador es el mismo. Estamos hablando del ganador del Balón de Oro, es un jugador excepcional».

«Hay estilos y equipos distintos, y debemos darle las mejores condiciones para que muestre su talento».

Y concluyó: «En París y Barcelona los equipos dominan la posesión; aquí, contra Senegal, tuvimos menos el balón».

El próximo viernes por la tarde Francia jugará su tercer partido contra Noruega.