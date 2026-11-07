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El Arsenal se quedó sin penalti ante el Hull City el sábado después de que el VAR determinara que Kai Havertz estaba en fuera de juego antes de que Nobel Mendy lo derribara. La afición local celebró brevemente que el árbitro Farai Hallam señalara en un primer momento la falta, pero finalmente se concedió un libre directo al Hull, lo que provocó el enfado de Mikel Arteta en la banda durante una tensa primera parte en el Emirates Stadium.

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El Arsenal se queda sin penalti ante el Hull tras una larga revisión del VAR

El Arsenal dominó durante buena parte de la primera mitad y creyó que tendría la oportunidad de marcar desde los 11 metros cuando Havertz cayó en el área ante una entrada de Mendy. El juego continuó, pero el VAR examinó la acción durante varios minutos antes de recomendar a Hallam que consultara el monitor a pie de campo.

El VAR indicó al árbitro que Mendy había agarrado claramente la camiseta del delantero, pero que Havertz estaba en fuera de juego en ese momento, por lo que no podía señalarse la falta.

La alegría en el Emirates se convierte en indignación y Arteta se encara con los árbitros

Cuando Hallam anunció la decisión, habló primero de la falta del central del Hull y la afición local celebró el penalti que creía que iba a señalar. La alegría se transformó en decepción en un abrir y cerrar de ojos cuando explicó que, en su lugar, el Hull sacaría una falta por fuera de juego.

Un comunicado de la Premier League señaló: «El VAR recomendó una revisión en el monitor por un posible penalti a favor del Arsenal tras una entrada de Mendy sobre Havertz, pero determinó que Havertz estaba en posición de fuera de juego en la jugada previa». La decisión provocó la indignación de los jugadores del Arsenal y del banquillo. Arteta tuvo unas palabras duras con el cuarto árbitro antes de que los equipos se fueran al descanso sin goles.

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Por qué se equivocó el VAR con el fuera de juego de Havertz

Pronto quedó claro que el reglamento daba la razón al Arsenal. Dale Johnson, corresponsal de BBC Sport especializado en cuestiones arbitrales, afirmó: «Es una intervención del VAR muy polémica en el Emirates. Un jugador en posición de fuera de juego solo pasa a participar activamente cuando comete una infracción por fuera de juego. Kai Havertz debe estar “intentando jugar el balón o disputándoselo a un adversario”; de lo contrario, prevalece el agarrón de la camiseta por parte de Nobel Mendy. La falta se produce antes de cualquier infracción por fuera de juego».

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«Havertz no cometió ninguna infracción por fuera de juego y esto debería haber sido penalti para el Arsenal, independientemente de su posición. Vimos algo parecido hace un par de temporadas entre el Newcastle y el Bournemouth. Fabian Schar estaba ligeramente en fuera de juego, pero fue agarrado cuando se disponía a ir a por un centro procedente de una falta. Tras una revisión del VAR, se concedió un penalti».

¿Qué le espera al Arsenal en la segunda mitad ante el Hull?

La decisión deja al vigente campeón con una fuerte sensación de injusticia al descanso.

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El equipo de Arteta debe transformar esa frustración en un gol tras la reanudación y, si no llega, aumentarán las preguntas dirigidas a los árbitros.