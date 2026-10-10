El ex capitán de la selección alemana volvió a quedarse los 90 minutos en el banquillo en la dramática victoria por 3-1 de su club en el partido de la Süper Lig contra el Kasimpasa. A la posterior pregunta de si estaba preparado para el próximo partido de Champions League contra su ex club, el FC Barcelona, la semana que viene, respondió entre resignado y venenoso: «Si no juego, ¿por qué iba a estar preparado?»

De hecho, el jugador de 35 años apenas está teniendo oportunidades para reivindicarse esta temporada en el equipo del entrenador Okan Buruk. Gündogan solo ha disputado dos partidos y apenas ha sumado once minutos de juego.

En el triunfo en casa sobre el Kasimpasa, el técnico Buruk confió en el dúo formado por Lucas Torreira y Gabriel Sara en el centro del campo. Sin embargo, Torreira vio la tarjeta roja, así que quizá eso sea una oportunidad para Gündogan en la próxima jornada, cuando el vigente campeón visite al Genclerbirligi.

Antes, sin embargo, está el esperado duelo contra el FC Barcelona. Los catalanes llegaban al parón de selecciones en un gran momento y visitan Estambul el martes por la noche. Gündogan se reencontrará entonces con algunos viejos conocidos, ya que jugó en el Barça en la temporada 2023/24. Tras regresar al Manchester City, fichó gratis por el Galatasaray en el verano de 2025. Allí suma un total de 40 partidos, en los que ha logrado dos goles y cinco asistencias. Su contrato expira al término de esta temporada.

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

Gündogan no es el único alemán del Galatasaray al que actualmente no le van las cosas como desea. Leroy Sané también está muy lejos de tener un puesto fijo en el once. Contra el Kasimpasa, el ex extremo del Bayern entró en el minuto 77 y al menos ayudó a convertir un 1-1 en el tiempo añadido en una victoria por 3-1.

IMAGO

Gündogan y Sané son motivo de preocupación en el Galatasaray

Aun así, Sané sigue siendo un motivo de preocupación: en ocho apariciones esta temporada, todavía no ha participado directamente en ningún gol. Fanatik informó la semana pasada de que Sané debía comparecer ante la dirección deportiva por su bajón de forma. Según esa información, la cúpula del club esperaba que esa conversación no solo aclarara las causas de la crisis, sino que también exigió a una de sus grandes apuestas salariales una rápida mejora en el rendimiento.

La situación del internacional alemán en 80 ocasiones, que recientemente tampoco fue tenido en cuenta por el seleccionador Jürgen Klopp para el combinado de la DFB, en el equipo amarillo y rojo lleva semanas siendo tensa. Ya a comienzos de septiembre informó el diario Sabah de importantes tensiones.

Según esa información, Sané estaba descontento con sus minutos y llegó a coquetear temporalmente incluso con una salida anticipada. Internamente, se dice que estalló por su papel como jugador de rotación. En aquel momento, Sané dejó claro que en absoluto se veía como un suplente para apariciones breves y que esa situación no se correspondía con sus aspiraciones.