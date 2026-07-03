¿Por qué debe marcharse Petković? Cinco razones que ponen fin a la polémica en Argelia

La continuidad del suizo Vladimir Petković ya no es solo una reacción tras la eliminación del Mundial 2026, sino una demanda generalizada de la afición, después de que Argelia no cumpliera las expectativas.

La derrota ante Suiza en dieciseisavos fue solo el último eslabón de una cadena de errores técnicos y tácticos que han marcado al equipo en los últimos meses. ¿Es hora de cambiar?

Falta de identidad y estabilidad

Lo que más ha lastrado a la selección argelina bajo el mando de Petković ha sido la falta de una identidad técnica clara; en cada partido, el equipo se presentó con un estilo diferente, sin una personalidad definida ni un sistema de juego sobre el que basarse, lo que se reflejó directamente en el rendimiento de los jugadores, tanto en defensa como en ataque.

El equipo no supo construir ataques ni presionar con claridad, y mostró graves problemas en el posicionamiento defensivo y en las transiciones, aspectos básicos en un Mundial.

Decisiones técnicas que generaron dudas

Su insistencia en alinear a Issa Mandi, pese a su bajo nivel, y la suplencia de Riyad Mahrez ante Argentina generaron mucha polémica.

La decisión más sorpresiva fue alinear a Ibrahim Maza como falso delantero, posición que nunca había ocupado, lo que privó al equipo de su mejor creador en el medio campo.

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Es la primera vez que Argelia juega así desde el inicio, lo que complicó el duelo ante Suiza.

Cambios constantes

Además, la afición argelina criticó la falta de estabilidad en la alineación y el esquema táctico, pues el técnico cambiaba constantemente a los titulares y los sistemas, lo que impidió la compenetración del equipo.

Esta inestabilidad hizo que la selección pareciera aún en fase de experimentación, pese a estar en el torneo más importante del fútbol mundial, lo que se reflejó en el rendimiento colectivo.

Incapacidad para gestionar los momentos difíciles

Además, cuando el equipo necesitaba reacciones rápidas o ajustes que devolvieran el equilibrio, el cuerpo técnico tardó en leer el partido y los cambios no modificaron el juego ni salvaron al equipo en los momentos clave.

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El partido contra Suiza lo ejemplifica: el equipo no pudo remontar pese a contar con jugadores decisivos.

El seleccionador mantuvo a Mandi y Rami Ben Sebaïni en defensa, una zaga que encajó 9 goles en total durante el torneo, sin corregir a tiempo los errores, especialmente al inicio del segundo tiempo, lo que costó caro a la selección.





La afición expresó su malestar.

Tras el final de la aventura mundialista, la relación entre Petković y la afición ya no es la misma que al inicio de su etapa, pues las redes sociales se han llenado de peticiones para su destitución, al considerar que la selección va por mal camino y que su continuidad no logrará la mejora esperada.

Tras el Mundial, la Federación Argelina debe decidir: mantener a Petković o buscar un nuevo proyecto que reconduzca a los «Guerreros del Desierto».