¿Por qué Daniele De Rossi no juega ante Athletico Paranaense?

El italiano todavía no firmó su contrato y no entró en la lista de buena fe para los octavos de final.

Una revolución es lo que viene generando la inminente llegada de Daniele De Rossi a Boca. Que un campeón del mundo llegue al fútbol argentino no sucede a menudo y, menos todavía, que sea un jugador del calibre del italiano.

El ex- firmará su contrato y será presentado oficialmente este viernes, por lo que no pudo ser incluído en la lista de buena fe que presentó Gustavo Alfaro de cara al choque de octavos de final ante Athletico Paranaense. ¿Significa esto que no podrá disputar la ? No: la CONMEBOL volverá a permitir cambios en el listado para los cuartos de final. Claro que, primero, el Xeneize deberá superar al conjunto de Curitiba.