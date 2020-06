¿Por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes?

Cristiano Ronaldo no luce ningún tatuaje en su piel. Algo extraño en los futbolistas, no solo de primer nivel, quienes suelen lucir en una gran mayoría algún símbolo, dibujo, título, fecha importante o nombre de un familiar.

La razón por la que Ronaldo no lleva tattos sería por un fin benéfico, como descubrió Mirror en 2017. Y es que el ‘7’ de la y es un donante habitual de sangre y plasma, además de ser donante de médula.

Celebration time…Join me and give a gift for life! Sign up to donate blood and plasma at https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG