¿Por qué Cristiano Ronaldo no terminó fichando por el Manchester City?

El crack portugués estuvo a nada de vestirse de celeste, pero de un momento a otro todo cambió y finalmente concretó su regreso a Old Trafford.

Se dijeron muchas cosas. Que estaba demasiado viejo, que era demasiado costoso o que no encajaba bien en el estilo de Pep Guardiola. Y a pesar de todo, Cristiano Ronaldo estuvo a un paso de terminar en el Manchester City en este mercado de pases.

Todo sucedió en apenas 48 horas. El crack portugués estaba a nada de mudarse al Etihad Stadium, pero de un momento a otro el United dijo presente y en cuestión de horas llegaron a un acuerdo con la Juve para concretar el regreso de Ronaldo a Old Trafford.

El traspaso de CR7 a los Citizens, sin duda alguna, habría sido el más polémico de los últimos años en el fútbol mundial. El delantero es una leyenda de los Red Devils y la idea de verlo vestido de celeste no eran bien vista por todos en la ciudad de Manchester.

¿Qué tan cerca estuvo del City?

Según pudo saber Goal, Ronaldo fue ofrecido al City mucho antes de iniciar el mercado de pases. Jorge Mendes, representante del delantero, estuvo buscándole equipo durante todos estos meses debido a que el deseo de Cristiano era salir de la Juventus luego de tres temporadas.

Mendes tuvo contacto con los grandes clubes de Europa, entre los que destacan los dos de Manchester. La idea era encontrar un pretendiente que pudiera ofrecerle a Ronaldo un buen contrato, acorde con las expectativas económicas del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Esta situación coincidió con la necesidad de los Citizens de buscar un delantero de peso en el mercado. Tras la salida de Sergio Agüero al Barcelona, el club celeste se trazó como meta la contratación de un hombre de área que le permitiera a los de Guardiola dar un salto de calidad y tener otras opciones en ataque.

La prioridad era Kane

A pesar de que Ronaldo fue ofrecido desde hace varios meses, lo cierto es que el City tenía otro objetivo para esta temporada: la llegada de Harry Kane. El delantero de Tottenham era el gran objetivo de los Citizens en este mercado de pases y el futbolista también estaba interesado en dar el salto al campeón de la Premier League.

Sin embargo, las negociaciones con el Tottenham resultaron más complicadas de lo esperado y no terminaron con final feliz para los de Manchester. El presidente de los Spurs, Daniel Levy se mantuvo firme en todo momento y negó la posibilidad de Kane se marchara al Etihad a pocos días de que cerrara el periodo de transferencias.

Ya con Kane fuera de la mesa, Mendes volvió a la acción y reactivó los contactos con el City. El representante de CR7 tiene una buena relación con el equipo celeste, donde juegan varios de sus clientes: Ruben Días, Ederson, Joao Cancelo y Bernardo Silva, quienes esperaban ansiosos la llegada de Ronaldo para esta temporada.

En este escenario, el City estuvo mucho más abierto a negociar el fichaje de Ronaldo, sobre todo después de saber la disposición del delantero de jugar con los de Pep Guardiola. En el pasado había dicho que nunca jugaría con un rival directo del United, pero eso parecía haber cambiado radicalmente en los últimos meses.

En el City no estaban tan convencidos

Si bien todo indicaba que Ronaldo se marcharía al Etihad Stadium, lo cierto es que hubo una serie de aspectos que no llevaron al City a tomar una posición más agresiva en el intento de ficharlo. Una de ellas tuvo que ver con lo económico: Juventus esperaba percibir 28 millones de euros, mientras que el City no estaba dispuesto a pagar por el traspaso.

El tema de la edad de CR7 jugó un papel importante. El delantero cumplirá 37 años en febrero y nunca podía ser considerado como un fichaje a largo plazo, siendo esta una de las razones por las que el club celeste sólo contemplaba la opción de incluir a algún jugador en la operación y no tener que cumplir las pretensiones económicas de Juventus.

También existieron dudas sobre la capacidad de Cristiano para adaptarse al estilo de juego de los Citizens. El vestuario del conjunto inglés no cuenta con grandes egos, pues tiene líderes mucho más discretos como Fernandinho o Ruben Días, por lo que en todo momento se ha buscado mantener ese equilibrio que tan buenos resultados les ha dado.

Además, Guardiola demanda un importante despliegue de sus delanteros y siempre lo ha dejado claro. "Sin balón, tienen que correr como si fuera el último minuto de su vida. No me gusta cuando veo a un jugador que no corre. No me gusta nada", reconoció Pep en conferencia de prensa previa a lo que fue la goleada ante Arsenal en la Premier League.

"Tiene que convencerme de por qué los otros compañeros pueden correr y el delantero no. Si me convence de eso y convence a sus compañeros, tal vez", agregó el estratega de los Citizens, en un mensaje que muchos interpretaron que iba dirigido a Cristiano Ronaldo, pues pocas horas después el City se retiró de las negociaciones por el portugués.

Según pudo saber Goal, una de las grandes preocupaciones de Ronaldo era si realmente estaba en los planes de Guardiola, luego de haberlo rechazado cuando fue ofrecido por Mendes. Esa seguridad la encontró del lado del United, con Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Patrice Evra y Bruno Fernandes presionando por su regreso al Teatro de los Sueños.

Un final inesperado

Es así como el City, después de pasar todos estos meses buscando un delantero de elite, se quedó sin el '9' que tanto necesita Pep. Y según pudo saber Goal, resulta muy poco probable que los Citizens realicen un movimiento al respecto en las pocas horas que quedan para el cierre del mercado.

Con al menos 30 goles en 11 de sus últimas 12 temporadas, habían muchas razones para creer que Cristiano habría tenido un enorme impacto en el equipo de Guardiola. No solo dentro del campo, sino también por su estatus de estrella que sin duda pondría al club en la mira de todo el mundo.

Sin embargo, CR7 nunca fue prioridad para el City y ese es, en definitiva, el motivo por la que nunca se dio este traspaso que habría sido uno de los más importantes de todos los tiempos. Ambos se verán las caras en el derbi de Manchester el 6 de noviembre, día en el que buscarán demostrar quién tenía la razón.