Por qué Cristiano Ronaldo no está en la Gala del Balón de Oro 2021

No se trata de la primera ocasión en la que Cristiano Ronaldo decide renunciar a viajar para asistir a la entrega de los galardones a los mejores futbolistas del año. Al menos ya ha ocurrido en dos ocasiones con anterioridad en las que el portugués decidió no formar parte del elenco de invitados presentes en alguna ceremonia de este estilo. Fue en 2019 cuando la estrella lusa prefirió no aparecer ni en la ceremonia de los The Best, ni en la del Balón de Oro.

Si bien con ocasión de la gala del Balón de Oro 2019 Cristiano alegó que le coincidía con los premios que también otorgaba el Calcio, en la de The Best del mismo año no dio una explicación de su ausencia, a pesar de que se encontraba en la terna de la que saldría finalmente el ganador (los otros dos eran Virgil Van Dijk y Lionel Messi).

El artículo sigue a continuación

La no presencia de Cristiano en la ceremonia de esta noche en París se puede entender si se da como válida la versión de una nota que esta misma tarde ha publicado el delantero en su página de Facebook. En ella arremete por diversas cuestiones contra Pascal Ferré, editor jefe de la revista France Football, que recientemente afirmaba que "Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho". Cristiano le acusa de mentir y alega que es la razón por la que hoy no está en París.