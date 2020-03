¿Por qué la Concachampions se juega con público pese al coronavirus?

EE.UU. y Canadá son dos de los focos rojos de la enfermedad dentro del continente americano.

La Concacaf Liga de Campeones 2020 continúa su desarrollo, a diferencia de otros otros de futbol como ha sido el caso de ligas asiáticas o europeas como la o hasta la UEFA .

Se llevó a cabo la fase de los octavos de final y ahora la de los cuartos, eliminatorias que se llevan a cabo en países como , Canadá, Honduras y . Todos los listados han confirmado casos de coronavirus desde que llegó el primer caso al continente en .

De hecho son los dos países de Norteamérica los que lideran la tabla con más de 700 y 70, respectivamente, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Podría decirse que son los focos rojos de esta lado del mundo, así como lo supuso en el Viejo Continente o fuera de .

Más equipos

Aunque Harrison, en donde el NYCFC recibirá a Tigres en el Red Bull Arena, se localiza estrictamente en el estado de Nueva Jersey, está sólo a 45 minutos de distancia en automóvil de Nueva York, uno de los estados con más infectados de EE.UU gracias a sus 250 casos y donde ya declaró estado de emergencia el gobernador Andrew Cuomo.

La situación resulta ligaramente menos preocupante en Atlanta y California, hogares del United y el LAFC, que tienen 6 y 21 correspondientemente.

En cambio en suelo canadiense se encuentra el , conjunto de la ciudad homónima y rival del Olimpia. En la provincia de Quebec registran 4 casos.

🚨 La @ChampionsLeague no se libra del #Coronavirus.



¿Deben jugar los partidos de #UCL a puerta cerrada o suspender la competición? pic.twitter.com/e8f1xTGM2k — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 10, 2020

En territorio mexicano —casa de América, y la UANL— suman 17, de los cuales tres se reparten en Ciudad de México y ninguno en Nuevo León. Mientras que Honduras representa uno de los pocos puntos de América y el orbe que contabilizan cero.

Al final, la OMS únicamente puede recomendar acciones; no obstante, la última palabra recae en los ministerios de salud locales. Si estos creen que todavía atraviesan la fase de importación de casos y no existe una transmisión local, entonces no ven la necesidad de suspender eventos públicos.

Sin seguir el ejemplo del campeonato de la Orejona, la , la Champions asiática o algunas naciones (como Brasil o ) en la Libertadores, la no atiende las recomendaciones en estos momentos. Esperemos no sea muy tarde.