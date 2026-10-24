Por qué Palmer se perderá el duelo contra el Liverpool

Palmer, de 24 años, sufrió la primera expulsión de su carrera profesional tras recibir dos tarjetas amarillas en nueve minutos de la segunda parte contra el Tottenham. Según el Liverpool Echo, las sanciones derivadas de una tarjeta roja en la Premier League se aplican también a las competiciones de copa nacionales.

Por tanto, Palmer cumplirá un partido de sanción y se perderá el duelo de la Carabao Cup del miércoles contra el Liverpool en Anfield. El árbitro Chris Kavanagh lo expulsó después de que primero chocara con Mateus Fernandes, lo que provocó un altercado, y luego clavara los tacos a Conor Gallagher, excentrocampista del Chelsea.

Neville critica a Palmer por perder los nervios

Kavanagh no tuvo dudas a la hora de mostrarle la segunda tarjeta amarilla en el minuto 80, después de haber amonestado a Palmer por su participación en el altercado anterior con Fernandes. En declaraciones a Sky Sports, el exdefensa del Manchester United Gary Neville insistió en que Palmer solo podía culparse a sí mismo por perder la calma en los últimos minutos del derbi londinense.

«El árbitro ha acertado de pleno. Cole Palmer ha perdido los nervios en los últimos 10 minutos», dijo Neville. «Esa no ofrece ninguna duda. Es una entrada absurda, sabe perfectamente lo que hace. No es una buena entrada, es fea, muy fea».

Alonso reacciona a la decepcionante derrota en el derbi

Alonso afirmó que no vio las faltas de Palmer desde la banda, pero admitió que el Chelsea estuvo muy por debajo de lo esperado después de que un gol en propia puerta de Mike Penders y un tanto de Mathys Tel en los últimos minutos sellaran la victoria del Tottenham. «Estamos todos decepcionados con el resultado. En cuanto al rendimiento, tanto colectivo como individual, no estuvimos a nuestro mejor nivel», dijo Alonso.

«Todo giraba en torno al primer gol y cayó de su lado. Con diez jugadores fue difícil, pero podemos hacerlo mejor. Lo principal fueron las ocasiones: ellos tuvieron pocas y nosotros también. En el descanso hablamos de que teníamos que tener paciencia y ser maduros. Podemos hacerlo mejor. Queríamos tener fluidez por el centro. Queríamos que Cole Palmer y Morgan Rogers ocuparan los espacios entre líneas. Hubo situaciones favorables, pero, en general, tenemos que hacerlo mejor».

¿Qué les espera a Palmer y al Chelsea?

Alonso debe encontrar ahora la manera de afrontar sin Palmer la visita del miércoles al Liverpool, su antiguo club, en la Carabao Cup, pero la ausencia del jugador será breve.

Como la sanción de un partido se aplica a todas las competiciones nacionales, Palmer la cumplirá entre semana y volverá a estar disponible cuando el Chelsea se enfrente al Manchester United en la Premier League la próxima semana.