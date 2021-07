¿Por qué Chivas no hizo fichajes en 2021?

Chivas decidió priorizar a sus canteranos y repatriar futbolistas cedidos en lugar de realizar fichajes para el Apertura 2021.

El presente de Chivas no es nada grato. Después de haber quedado eliminados en el repechaje del Guardianes 2021 , se habló de posibles fichajes para el Apertura 2021 , sin embargo no hubo ninguno y optaron por darle continuidad a su plantilla .

Pese a las diferentes críticas, la dirección deportiva encabezada por Ricardo Peláez no cerró ninguna contratación, impulsaron a sus divisiones menores , sea de la Sub 20 o el Tapatío de la Liga de Expansión así como trajeron de vuelta futbolistas cedidos para fortalecer el equipo .

El resultado no ha sido el esperado. Los resultados de pretemporada no fueron como los hubiera querido el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich y el arranque de torneo sería para el olvido. La Fecha 1 ante el San Luis fue la prueba : no se tuvo contundencia, consecuencia de la falta de un ‘9’ ante la salida de José Juan Macías y problemas en la línea defensiva después de no haber fichado jugadores para la zaga.

Esto también se debe a que la situación económica del Rebaño no es la más positiva, pues aún se continúa liquidando la deuda con Necaxa por los fichajes de Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña, donde Peña no está más en el equipo del Rey Midas.

Además, también se tienen pendientes con otros clubes por las contrataciones para el Clausura 2020, temporada en la que se presumía tendrían las ‘Super Chivas’, pero fue algo que no dio resultados en un semestre que terminó por suspenderse a raíz de la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo.

Para el torneo en curso, registraron las bajas de José Juan Macías, José Madueña, Óscar Macías y Adrián Villalobos, así como de Miguel Basulto, Michael Pérez, Antonio Torres, Zahid Muñoz, Diego Hernández, Carlos Villanueva, Edson Torres, Rubén Dominguez, André Alcaráz y David González, quienes estaban en el Tapatío.

En cambio, sólo contaron con las altas de Luis Márquez y Pavel Pérez, prestados al Tapatío, Christian Pinzón, libre procedente de MLS y Jesús Godínez, proveniente del León.

Será un semestre largo para las Chivas , donde la situación económica será un factor que les jugaría en contra para el desarrollo en la temporada.