¿Por qué Casemiro no juega hoy el Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid de la Champions League?

El mediocentro brasileño no estará ante los ucranianos desde el inicio.

El se la juega en , donde un triunfo lo meterá en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para este vital partido frente al , Zinedine Zidane ha decidido no contar con una pieza importante como Casemiro. ¿Por qué no juega el brasileño esta tarde-noche?

La ausencia de Casemiro no tiene que ver con ninguna lesión, con ningún contagio de Covid-19 ni con ninguna sanción. Se trata simplemente de una decisión técnica de Zidane, que sorprende al dejar en el banquillo a un futbolista que se antoja clave en cada uno de sus esquemas.

Sin embargo, el técnico del Real Madrid ha preferido sentar al ex jugador del Porto en la tarde-noche de Kiev, buscando otras opciones en el centro del campo. Será hoy Martin Odegaard quien acompañe a Luka Modric y a Toni Kroos en la mitad de la cancha, apostando Zidane por el joven noruego para un partido tan importante.

Cabe señalar que Casemiro no ha mostrado su mejor nivel a lo largo de la actual temporada, y no ha estado acertado especialmente en el último encuentro del Real Madrid ante el , que acabó con derrota de los capitalinos en Madrid. El brasileño se ha recuperado después de contagiarse de coronavirus, pero deberá seguir trabajando para volver al once de 'Zizou'.