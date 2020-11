¿Por qué Casemiro no juega el Villarreal - Real Madrid de LaLiga?

El mediocentro brasileño, otra baja clave para visitar al Submarino Amarillo.

Casemiro es una de las grandes ausencias en la lista de convocados del Real Madrid para jugar este sábado frente al Villarreal, por una nueva jornada de LaLiga. Para este encuentro, son muchos los futbolistas del que, por diferentes razones, no podrán estar sobre el terreno de juego del Estadio de La Cerámica. Y el mediocentro brasileño es uno de ellos.

El ex futbolista del Porto, al igual que el defensa Sergio Ramos o del delantero Karim Benzema, no podrá ayudar al vigente campeón de frente al segundo clasificado del campeonato, después de ser uno de los tantos jugadores merengues que no han entrado en lista de convocados para el duelo que se disputará el sábado sobre las 16:15 horas de .

Cabe recordar que, después de superar el coronavirus Covid-19, Casemiro retornó a los entrenamientos en los últimos días pero ha dado resultado indeterminado en el test de LaLiga, por lo que se ha quedado en la capital de España y no viajó junto al resto de sus compañeros a Villarreal. Lo mismo ocurrió con su compatriota Militao.

En las últimas horas, Casemiro había enviado un emotivo mensaje para todos sus seguidores. "Muchas gracias por vuestros mensajes de buenos deseos y apoyo. Intentaré devolveros ese cariño de la manera que mejor sé en el terreno de juego. Y sobre todo, cuidaos mucho", escribía el jugador brasileño en las redes sociales.