¿Por qué Carlos Queiroz fue importante para Alex Ferguson en Manchester United?

El portugués fue la mano derecha del legendario técnico del Manchester por muchos años. ¿Qué hizo Queiroz para ganarse la confianza de Ferguson?

El nombre de Carlos Queiroz en el mundo del fútbol está fuertemente ligado al de Alex Ferguson, como quiera que fue su asistente en el Manchester United durante los años más gloriosos del escocés con los 'Diablos Rojos'.

Ser la mano derecha y fiel consejero de esta leyenda de la dirección técnica debe tener, además de mérito, algún secreto que marcó la diferencia. Kris Voakes, corresponsal del Manchester United en Goal Inglaterra, cuenta acerca del trabajo que esta dupla desarrolló en el United para convertirlo en uno de los equipos más poderosos y reconocidos del mundo.

"En primer lugar, Carlos Queiroz fue el hombre que alentó a Sir Alex Ferguson a establecer una relación con Sporting CP, ya que creía que ayudaría a negociar con ellos los jugadores jóvenes que pasaron por su sistema. Queiroz había identificado al Sporting como un club cuyos rangos juveniles eran excelentes. Como resultado de su consejo, el United ya estaba bien ubicado al comenzar las negociaciones para firmar a Cristiano Ronaldo en 2003.

Ferguson había identificado a Queiroz como su probable sucesor en el United, pero dice que arruinó su oportunidad de manejar el club al dejarlo dos veces, primero como entrenador del Real Madrid y luego al hacerse cargo de la Selección de Portugal. Ferguson había empleado inicialmente a Queiroz debido a su capacidad para hablar varios idiomas, ya que el club contrataba a un número creciente de jugadores extranjeros, pero también era muy solicitado debido a su estilo de entrenamiento.

Cuando el United se preparaba para la semifinal de la Liga de Campeones 2008 contra el Barcelona, ​​Queiroz colocó las esteras en el campo de entrenamiento para mostrar a los jugadores exactamente dónde quería que presionaran a los jugadores del Barça en varias fases del campo. El United ganó 1-0 en el tiempo agregado.

Ferguson dijo en su libro 'Leading' que la gestión de las sesiones de entrenamiento de Queiroz no siempre fueron populares: "Cuando Carlos Queiroz comenzó a ejecutar sesiones de entrenamiento, a un par de jugadores no les gustaron las sesiones porque eran demasiado repetitivas. Paré una sesión de entrenamiento y les dije: "Cuando era jugador, deseaba haber sido entrenado por Carlos. Todas las cosas repetitivas en las que estamos trabajando se convertirán en algo natural el sábado, cuando no tengas tiempo para pensar". Toda nuestra planificación y preparación fue para ayudarnos a protegernos contra una oleada repentina de instintos animales en el calor del momento".

Roy Keane reveló en la televisión que encontró a Queiroz como irrespetuoso hacia el final de la carrera del centrocampista del United. "Cuestionó mi lealtad y le dije a dónde ir, y uno de mis grandes lamentos es que probablemente debería haberle arrancado la cabeza. Pero es un excelente entrenador y está haciendo un excelente trabajo con Irán. Probablemente fue un poco de mentalidad defensiva, pero tuve una buena relación con él, particularmente en su primera etapa en el club".