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Hussein Hamdy
Traducido por

¿Por qué borró la publicación? Tebas se burla del Consejo Superior de Deportes después de que le exigiera disculparse con el Real

Real Madrid
J. Mourinho
Primera División
España
Portugal

¿Hay un acuerdo con Mourinho?

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a defenderse tras la polémica que desató su comparación entre los métodos de comunicación del canal de televisión del Real Madrid y las técnicas de propaganda empleadas por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi.

Tebas respondió a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, quien le había exigido retirar sus declaraciones y pedir disculpas al Real Madrid.

En una nueva publicación en la plataforma X, Tebas insistió en que su comparación se limita a los métodos propagandísticos y no incluye la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.

Para respaldar su postura, recopiló ejemplos de artículos periodísticos, editoriales y declaraciones de responsables políticos que recurrieron a la figura de Goebbels para analizar o criticar métodos de comunicación.

En el marco de su respuesta, Tebas escribió: "Qué casualidad que Mourinho y usted salgan con lo del perdón, ¿verdad? No debe ser más que telepatía superior".

Cabe señalar que Tebas borró la publicación más de una hora después de haberla difundido en su cuenta de la red "X".

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