Por qué Bono, el arquero de Marruecos héroe en el Mundial Qatar 2022, es hincha de River

Nacido en Canadá, el hombre que le atajó dos penales a España es fanático del Millonario, a punto tal que nombró a su perro en honor a Ortega.

48 horas antes de convertirse en el héroe de Marruecos al atajar dos penales consecutivos en la definición frente a España y asegurar la clasificación del seleccionado africano a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en la historia, Yassine Bounou -conocido por todos como Bono- recibió un regalo muy especial: una camiseta de River con firma y dedicatoria especial de parte de Ariel Arnaldo Ortega.

Por increíble que suene, el arquero que nació en Canadá en 1991 y juega para el seleccionado del país donde nacieron sus padres y vivió gran parte de su infancia, es fanático del Millonario. A tal punto que su perro se llama Ariel en homenaje al Burrito, que por eso le envió la camiseta a través del periodista Víctor Tujschinaider.

Gracias #BurritoOrtega por sumarte a las ideas de @gogolsports

Y gracias #Bono por meterle la mejor onda para cumplir un sueño de chico. Pasen, vean, disfruten, y si son hinchas de #River sueñen como soñamos nosotros junto a #gogol #WorldCup2022 #Marruecos @RiverPlate pic.twitter.com/Qs22yspOy7 — Victor Tujschinaider (@victortuchi) December 5, 2022

¿Cómo nació la pasión por el club de Núñez para el portero, que este año estuvo entre los 10 mejores del mundo en su puesto en el ránking del Balón de Oro? Según contó el propio Bono, cuando creció en Casablanca en su casa se veía mucho fútbol argentino e, incluso, la primera camiseta que le regaló su padre fue una de la Selección argentina.

Con los años, el actual arquero de Sevilla fue desarrollando tanto su fanatismo por la banda roja como por la cultura argentina: habla en español con una marcada tonada rioplatense y recientemente subió un posteo a Instagram con una frase de una canción de Callejeros.

En este caso, no se trata de esos fanatismos impostados que muchos futbolistas europeos declaman por el Millonario o por Boca: Bono hasta está en contacto con la filial Marruecos de River (en las redes hace tiempo circula una foto suya con una remera de la filial). Y si bien todavía no pudo conocer el Monumental, el marroquí sí pudo ver al Millonario en la cancha, nada menos que en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid.

Una semana antes de aquel partido, el portero se lesionó cuando jugaba para Girona en un encuentro frente a Atlético de Madrid y aprovechó para manguearle una entrada a Germán Burgos. Finalmente fue Leandro Chichizola, otro ex del Millonario, quien le consiguió el ticket para que pudiera alentar al equipo de Marcelo Gallardo en el Santiago Bernabéu.

"Siempre tuve el sueño de jugar en el fútbol argentino por lo que genera el ambiente, pero te tenés que preparar porque no es fácil, la cuestión no es querer o no, algún día me encantaría pero es más complicado jugar en Argentina que en Europa por lo mental", reconoció en una entrevista con TyC Sports. ¿Se dará algún día?