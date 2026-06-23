¿Por qué Barti puede jugar contra Inglaterra pese a haberse perdido el partido ante Panamá?

Thomas Partey fue titular con Ghana ante Inglaterra en la segunda jornada del Mundial 2026, pese a haberse perdido el debut contra Panamá.

Ghana venció 1-0 a Panamá en la primera jornada y suma tres puntos.

Está previsto que Barty comparezca ante el Tribunal Real de Southwark el próximo año tras ser acusado de cinco delitos de violación y uno de agresión sexual en 2023, a los que se sumaron dos cargos más de violación en febrero pasado.

El centrocampista, ex del Arsenal y ahora en el Villarreal, niega todos los cargos.

Su ausencia en la victoria ante Panamá se debió a que Canadá le denegó la entrada.

Tras el rechazo inicial de su visado, el centrocampista solicitó de urgencia entrar en Canadá.

El juez rechazó la apelación y mantuvo la denegación del visado.

Los documentos judiciales mostraron que no informó de esas acusaciones al solicitar la entrada a Canadá.

Además, en el tribunal se leyó que se comprometió a permanecer bajo la supervisión de la selección ghanesa durante su estancia.

No obstante, sí podrá jugar contra Inglaterra en Boston, pues Estados Unidos le concedió el visado.

También podrá jugar el último encuentro del Grupo 12 ante Croacia, el sábado en Filadelfia.

Sin embargo, si Ghana avanza a eliminatorias y le toca jugar en Canadá, el problema se repetirá.







