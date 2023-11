El ucraniano es baja de última hora para recibir a los Leones.

¿Por qué Artem Dovbyk no juega el Girona vs. Athletic Club de Bilbao de la jornada 14 de LaLiga 2023-24? Esa es la pregunta que muchos aficionados, varios de ellos grandes competidores en el Fantasy, se hacen al ver el once inicial de Míchel para el duelo de esta noche.

Girona recibe a Athletic Club este lunes 27 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Montilivi, por la décima cuarta jornada de la temporada 2023-2024. Para este encuentro, los catalanes no podrán contar con su centrodelantero, el ucraniano Artem Dovbyk.

Videoresumen del Girona vs. Athletic Club de LaLiga 2023-24

Tal y como se informó desde la cuenta oficial de "X" del Girona a poco más de una hora para el inicio del partido, Dovbyk "es baja por el partido de hoy por una lesión muscular en el gemelo izquierdo". Llegó el delantero tocado físicamente del duelo de su selección con Italia y su lugar ante el Athletic lo ocupa Stuani.

Su ausencia es un dolor de cabeza para el cuadro catalán. El futbolista de 26 años es clave en el esquema de Míchel y acumula siete goles y cinco asistencias en 13 partidos jugados de Liga esta temporada (730 minutos), su primera en España.

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Rayo Vallecano en la fecha 13, con goles del propio Dovbyk y de Sávinho. El equipo de Montilivi busca una victoria para volver a ser el único líder de LaLiga.