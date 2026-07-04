La no señalización de un penalti a favor de Argentina ante Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, tras impactar el balón en la mano de un defensa dentro del área, ha generado gran polémica.

El partido llegó a la prórroga con 1-1 y Argentina, ya con 3-2, avanzó a octavos, donde el martes se medirá con Egipto.

En los últimos minutos del segundo tiempo, con 1-1 en el marcador, un centro impactó en la mano de Roberto López dentro del área, pero el árbitro no señaló penalti a favor de la vigente campeona.

La red Archivo VAR, especializada en análisis arbitrales, confirmó que la decisión fue correcta y explicó que el contacto no es sancionable según las reglas.

Explicó que López primero despejó el balón con la cabeza, por lo que el posterior rebote en su brazo no se considera falta, al producirse como consecuencia directa del contacto previo con el cuerpo y sin intención.

Sin embargo, de no haber existido ese despeje, la posición del brazo sí habría sido sancionable.