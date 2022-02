Antoine Griezmann no podrá volver al Camp Nou. El que fuera delantero del Barcelona hasta el curso pasado no estará presente en el partido que enfrenta este domingo al Atlético de Madrid con el cuadro catalán, por la jornada 23 del campeonato nacional liguero.

TODAS LAS NOTICIAS DEL BARCELONA - ATLÉTICO MADRID

¿Por qué Griezmann no juega el Barcelona vs. Atlético?

Este domingo, Diego Simeone intentará conseguir por primera vez un triunfo en casa del Barcelona como técnico del Atleti para no perder la cuarta plaza que ahora mismo tienen en la clasificación liguera, con el Barça pudiendo adelantar a los colchoneros en caso de victoria azulgrana. Para ello, tiene una baja muy importante: la de Antoine Griezmann.

El ex de la Real Sociedad es uno de los futbolistas más importantes que tiene el Atlético de Madrid, por lo que su ausencia no tiene que ver con ninguna decisión técnica ni con ninguna sanción. Griezmann, que no está convocado para visitar el Camp Nou, no jugará ante el Barcelona por estar lesionado. 'El Principito' sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió a principios de enero ante el Rayo Majadahonda en la Copa del Rey y de momento sigue causando baja para los partidos del Atlético de Madrid.

📋 ¡𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para el desplazamiento a Barcelona! 👇 pic.twitter.com/0y2ULDfWdM — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2022

Así las cosas, el punta internacional francés, que sí había jugado el partido de la primera vuelta que acabó con victoria capitalina 2-0 en el Wanda Metropolitano (salió desde el banquillo en la segunda parte), no será de la partida en el que hubiera sido su regreso a la Ciudad Condal. Cabe recordar que Griezmann jugó en el Barça durante las temporadas 2019-20 y 2020-21.

Griezmann se marchó del club rojiblanco en el verano de 2019 y, tras dos temporadas en el Barcelona, donde no terminó de convencer y solo ha podido levantar una Copa del Rey, regresó a la que fue su casa, el Atlético de Madrid, donde había anotado ya 133 goles en cinco temporadas.