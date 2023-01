Por qué Alex Moreno no juega la Supercopa de España 2023 y no viajó con el Betis a Arabia Saudí

Aston Villa, el destino de Alex Moreno

La salida de Alex Moreno del Real Betis, está cada vez más cerca. El defensa verdiblanco no ha formado parte de la expedición de su equipo a Arabia Saudí, donde va a disputar la Supercopa de España y espera en tierra el casi seguro desenlace de su fichaje por el Aston Villa inglés.

Las posturas entre los dos clubes se han acercado en las últimas horas. De partida, el Betis pedía veinte millones de euros para cerrar el traspaso pero la oferta de los ingleses fue de nueve, una tentativa que fue rechazada por el club sevillano de forma rotunda. Sin embargo, la necesidad de dinero en caja ha dado un empujón al fichaje que podría terminar cerrándose en diez millones fijos más dos en variables.

La baja de Alex Moreno es un contratiempo para Manuel Pellegrini, de cara a la Supercopa y al resto de temporada, por lo que el Betis ya se está moviendo en el mercado para encontrarle un sustituto de garantías. El lateral zurdo es un fijo para el técnico chileno y, de hecho se encontraba en conversaciones para renovar su contrato, sin embargo, las necesidades económicas, han hecho que, al final, todas las partes hayan llegado a la conclusión de que éste es un bueno momento para realizar la operación.

Hay que recordar que en el pasado verano, Alex ya estuvo a punto de salir con destino a la Premier pero el propio jugador desestimó la millonaria oferta del Forest. Apenas unos meses después se ha vuelto a abrir la puerta y, esta vez si, todo parece indicar que el lateral izquierdo va a emprender la aventura inglesa.

El Betis ya busca sustituto

La entidad de Heliópolis tiene ahora por delante la dura tarea de encontrar un sustituto para una pieza fundamental para Pellegrini quien le había colocado el cartel de intransferible. Los primeros movimientos se dirigieron hacia el rayista Fran García pero su incorporación parece un deseo casi imposible.

Desechada la opción del madrileño, los tiros apuntan ahora al defensa del Almería Akieme pero no lo van a tener fácil ya que se trata de una pieza fundamental para Rubí y los almerienses, en principio, no facilitarían su salida por menos de doce millones, una cifra a la que no parece dispuesto a llegar el Betis. En todo caso, las próximas horas, prometen ser agitadas en las oficinas verdiblancas.