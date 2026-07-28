¿Por qué ahora? La dura respuesta de Tebas a Infantino: «Patético»

Se ha encendido un nuevo frente en el conflicto entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, después de que el primero respondiera con un tono duro y críticas mordaces al extenso comunicado que el segundo publicó en su cuenta de Instagram, calificándolo de "patético" y cuestionando los verdaderos motivos tras el momento defensivo del mensaje.

Infantino había publicado el pasado lunes un extenso mensaje compuesto por 15 diapositivas a través de su cuenta personal y de la cuenta oficial de la FIFA en Instagram, en el que defendió con firmeza la organización del Mundial, respaldó los criterios de arbitraje adoptados y arremetió contra quienes describió como "propagadores de odio y de falsos rumores", afirmando que la FIFA está "en primera línea, organizando y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo" mientras otros la critican.

Pero la respuesta de Tebas llegó rápida y contundente a través de su cuenta oficial, donde comenzó diciendo: "Hoy, Gianni Infantino ha escrito un mensaje patético en su cuenta de Instagram y en la de la FIFA", antes de poner en duda el contenido y el momento de la publicación del presidente de la Federación Internacional.

El dirigente español continuó con un tono duro: "Nadie niega que el fútbol gira en torno a la emoción y a la unidad, pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son un deber. Las instituciones fuertes no cuestionan la credibilidad de quienes formulan preguntas, sino que las responden".

Tebas no se quedó ahí, sino que fue más allá en sus críticas, dirigiendo un mensaje directo a Infantino al decir: "Una idea, Gianni: cuando un líder dedica un mensaje entero a desprestigiar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es natural que nos preguntemos... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique este tono defensivo? ¿Está ocurriendo algo que desconocemos?", en clara alusión a sus sospechas sobre la existencia de razones ocultas tras la encarnizada defensa del presidente de la FIFA.

Esta escalada es la más reciente de una serie de desavenencias recurrentes entre Tebas e Infantino, que suelen girar en torno a cuestiones de gobernanza y transparencia en la gestión del fútbol mundial, la organización de los torneos internacionales y la pugna por la influencia entre las instituciones futbolísticas europeas y la Federación Internacional.