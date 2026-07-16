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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Por primera vez, un prestigioso premio estadounidense espera al campeón del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
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EE. UU.

La selección española se enfrenta a la argentina por un nuevo título

El campeón del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, recibirá un premio histórico, al estilo estadounidense.

La final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey enfrentará a España y Argentina.

Según Sky Sports, la FIFA entregará un premio especial al campeón, además de la copa y las medallas.

Se trata de anillos conmemorativos para los jugadores del equipo campeón: un lado mostrará la Copa del Mundo y el otro el nombre del ganador, con un número único en cada pieza.

La FIFA 2026 pondrá a disposición un anillo de este tipo, en referencia al año en que se celebra la actual edición de la Copa del Mundo; se destinarán 30 de ellos a la selección campeona, mientras que el resto (1996) se pondrán a la venta en todo el mundo.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

El seleccionador y el capitán recibirán primero los treinta anillos, que luego se ajustarán a la medida de cada jugador.

Esta tradición, habitual en el deporte estadounidense —como en la NBA o la Super Bowl—, premia al equipo campeón con anillos en lugar de medallas.

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