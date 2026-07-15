La final del Mundial 2026 entre España y Argentina marca un hito histórico.

La final del domingo enfrentará a España y Argentina tras sus victorias sobre Francia e Inglaterra.

Según Opta, es la primera final que enfrenta a los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América.

España ganó la Euro 2024 ante Inglaterra y Argentina la Copa América frente a Colombia.

En principio, ambos equipos debían haberse enfrentado en la «Finalissima» de Catar el pasado marzo, pero el partido se canceló por motivos de seguridad.