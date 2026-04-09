Por primera vez, la FIFA sugiere su postura sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones

La FIFA se pronunció hoy sobre la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, que el campo dio por terminada con victoria de los Leones de la Teranga (1-0) antes de que la CAF otorgara el título a los Leones del Atlas por retirada del rival.

El árbitro de ese dramático partido, el congoleño Jean-Jacques Ndala, ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas. Algunos sectores del fútbol africano le acusan de graves errores en la final, sobre todo de no pitar el final pese a que Senegal se retiró a los vestuarios, tampoco mostró tarjetas amarillas a los jugadores tras su regreso al campo.

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Como sanción, la FIFA excluyó a Nadal de la lista de árbitros para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, mostrando su desaprobación por su labor en la final de la Copa Africana de Naciones, presenciada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Senegal denunció ante el TAS la decisión de la Comisión de Apelación de la CAF, que deberá resolver el caso.