Por primera vez en la historia, un dato vergonzoso para Argentina en la final del Mundial

Argentina no generó peligro ante la portería de España en los 90 minutos de la final del Mundial 2026, disputada el domingo en el estadio MetLife de Nueva York.

El encuentro terminó 0-0 tras los 90 minutos, por lo que se alargó a la prórroga para definir al campeón.

España busca su segundo título tras 2010.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia.

Durante los 90 minutos Argentina no generó peligro, mientras España dominaba y exigía a Emiliano Martínez, que atajó varios remates.

Según Opta, es la primera vez que una final termina 90 minutos sin que un equipo dispare a puerta.

Esta estadística refleja el dominio español y la ausencia argentina en ataque.







